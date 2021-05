È morto il drammaturgo e poeta Giuliano Scabia

Giuliano Scabia è stato prima di tutto un visionario e insieme un poeta sia in prosa che in poesia, come nel teatro stesso. Tra i suoi libri di poesia ricordiamo Padrone & Servo (1964); Il poeta albero (1995); Canto notturno di Nane Oca sul platano alto dei Ronchi Palù (1997); Opera della notte (2003); Il tremito. Che cos’è la poesia? (2006). Tra i suoi testi teatrali: All’improvviso & Zip (1967); Il Gorilla Quadrumàno (1974); Marco Cavallo (1976); Il Diavolo e il suo Angelo preceduto dalla Lettera a Dorothea (1982); Teatro con bosco e animali (1987); Fantastica visione (1988); L’insurrezione dei semi (2000). Scabia ha scritto anche otto romanzi: In capo al mondo (1990); Nane Oca (1992); Lorenzo e Cecilia (2000); Lettere a un lupo (2001); Le foreste sorelle. Nuove straordinarie avventure di Nane Oca (2005); Nane Oca rivelato (2009); Canti del guardare lontano (2012), L’azione perfetta (2016) e Il lato oscuro di Nane Oca (2019).