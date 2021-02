Stanotte è la notte dei Golden Globe: ecco dove guardare la premiazione

Stanotte, tra il 28 Febbraio e il 1 Marzo, andrà in onda la 78esima cerimonia per i Golden Globe. I vincitori saranno scelti dall’ HFPA, l’associazione della Stampa Estera negli Stati Uniti. Per vedere in diretta la premiazione, sarà meglio preparare un bel po’ di caffè perchè inizierà alle 2:00.

Dove vedere la cerimonia dei Golden Globe

La 78esima cerimonia dei Golden Globe, sarà trasmessa in diretta su Sky Atlantic e Sky Tg24, ma anche in streaming su Now Tv e su Sky Go. Inizierà alle 2:00 e verranno decretati film e serie tv vincitrici delle varie categorie. Il pre-show inizierà alle 00:30 e vedrà i commenti dagli studi di Denise Negri di Sky Tg24, Federco Chiarini per Sky Atlantic e Francesco Castelnuovo per Sky Cinema. Oltre a questi, saranno molteplici gli intervisti di Marta Perego e Alessandro Venezia.

La pandemia non ferma i Golden Globe

La pandemia non ha fermato la cerimonia che si terrà questa sera. Per la prima volta la cerimonia sarà divisa in due sedi: le due conduttrici Amy Poheler sarà a Beverly Hills, al Beverly Hilton Hotel, sede tradizionale della cerimonia. Tina Fey sarà a New York, alla Rainbow Room. I candidati saranno collegati da casa e il pubblico sarà assente.

Insomma, diversi i cambiamenti ma sempre viva la voglia di celebrare il cinema. E voi, farete la nottata davanti alla tv?

