“Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, la canzone di Ligabue per non smettere di sognare

Cosa sarebbe la nostra vita senza i sogni ad accenderla? Cosa saremmo senza i nostri desideri?

Luciano Ligabue, celebre cantautore emiliano che il 13 marzo compie 64 anni, risponde all’interrogativo con “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, una toccante canzone prodotta nel 2014 e racchiusa nell’album Mondovisione. La riscopriamo proprio in occasione del compleanno dell’artista.

Walt Disney diceva che “se puoi sognarlo, puoi farlo”. Nelson Mandela diceva che “un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso”. William Shakespeare invitava i suoi spettatori ad “accendere un sogno e a farlo bruciare in sé”.

Quante pagine, quante note sono state dedicate al sogno. Il termine ha origini lontane, che si perdono nel tempo. La parola sogno deriva infatti dal latino somnium, che a sua volta si sviluppa dal greco ypnos e prima ancora dalla radice sanscrita svap-.

Ciò che non è mai cambiato nell’etimologia è il riferimento a una fase incosciente, in cui desiderio, speranza, illusione, vissuto e paura si mescolano indissolubilmente. Il sogno è qualcosa che esiste dentro di noi, che decidiamo di tirar fuori solo in certe occasioni e modalità. Un sogno è intimo, potente, rivelatore.

Se tanti artisti e intellettuali hanno dedicato altrettante parole al sogno, è per una ragione ben precisa: senza i sogni, non saremmo ciò che siamo.

Immaginati privato dei tuoi ideali, dei tuoi desideri, di ciò che visualizzi al mattino prima di aprire gli occhi, di ciò che culli nel cuore la sera prima di chiuderli.

Vivere senza sognare equivale a camminare per inerzia, senza guardarsi intorno, come su di un tapis roulant in una stanza buia senza finestre. Ecco perché non dovremmo mai smettere di sognare e di credere nei nostri sogni: a prescindere dal tempo che abbiamo e da quello che ci rimane, “sono sempre i sogni a dare forma al mondo” e, aggiungiamo noi, a noi stessi.

Io non lo so

Quanto tempo abbiamo

Quanto ne rimane

Io non lo so

Che cosa ci può stare



Io non lo so

Chi c’è dall’altra parte

Non lo so per certo

So che ogni nuvola è diversa

So che nessuna è come te

Io non lo so

Se è così sottile

Il filo che ci tiene

Io non lo so

Che cosa manca ancora



Io non lo so

Se sono dentro o fuori

Se mi metto in pari

So che ogni lacrima è diversa

So che nessuna è come te

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

Sono sempre i sogni a fare la realtà

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

E sogna chi ti dice che non è così

E sogna chi non crede che sia tutto qui

Io non lo so

Se è già tutto scritto

Come è stato scritto

Io non lo so

Che cosa viene dopo



Io non lo so

Se ti tieni stretto

Ogni tuo diritto

So che ogni attimo è diverso

So che nessuno è come te

E a giornata finita

A stanchezza salita

A salute brindata

Provi a fare i conti

A giornata finita

Alla fine capita

A preghiera pensata

Tu ti prendi il tempo che

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

Sono sempre i sogni a fare la realtà

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

E sogna chi ti dice che non è così

E sogna chi non crede che sia tutto qui.