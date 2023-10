5 serie tv bellissime da vedere su Apple TV

Dalle commedie come “Ted Lasso” e “Mythic Quest” ai drammi come “Severance”, Apple TV+ offre una vasta selezione di serie TV di alta qualità ideali per il binge-watching.

Apple TV e le serie di altissima qualità

Questo servizio di streaming è rapidamente diventato uno dei più rilevanti a livello globale, grazie ai suoi programmi che sono diventati argomento di conversazione su Internet. La produzione di contenuti originali da parte di Apple è iniziata nel 2016, ma è cresciuta in modo significativo con il lancio di Apple TV+ nel 2019. Celebrità di calibro come Jennifer Aniston, Harrison Ford e Jason Sudeikis hanno recitato in programmi originali per Apple TV+, consolidando la reputazione del marchio. In poco tempo, Apple è riuscita a competere con i grandi successi di servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video.

Ogni nuovo show su Apple TV+ amplia ulteriormente il suo catalogo, che spazia tra una varietà di generi, dalla commedia alla fantascienza ai thriller psicologici. Alcune delle serie originali di Apple TV+ hanno dato un tocco unico a generi già consolidati, come “Dickinson”, una dramedy ambientata nel XIX secolo, spesso sottovalutata. La vasta libreria di contenuti originali ospita anche commedie divertenti come “Ted Lasso” e “Schmigadoon!” e drammi cupi e inquietanti come “Severance”.

5 serie tv da non perdere su Apple TV

Anche se il catalogo di Apple TV+ potrebbe non essere altrettanto ampio di altri servizi di streaming, il suo approccio più selettivo offre comunque una quantità significativa di contenuti di alta qualità, come dimostrato dai numerosi premi vinti. Pertanto, i migliori programmi televisivi su Apple TV+ meritano l’attenzione del pubblico, indipendentemente dai loro interessi.

Morning Show

Noto anche come “Morning Wars” in Indonesia e Australia, “The Morning Show” offre uno sguardo dietro le quinte del mondo della televisione mattutina, quando il co-conduttore maschile del programma, Mitch Kessler (interpretato da Steve Carell), viene accusato di cattiva condotta sessuale. La prima stagione di “The Morning Show” affronta con sincerità entrambi gli aspetti del movimento #MeToo e continua a esplorare temi attuali che permeano i media. La seconda stagione si concentra sulla pandemia COVID-19, mentre la terza introduce un miliardario tecnologico (interpretato da Jon Hamm) con l’intenzione di acquisire la rete.

Sebbene la serie non abbia ottenuto un consenso universale dalla critica, il cast di “The Morning Show” ha ricevuto ampi elogi. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon sono state nominate per numerosi prestigiosi premi, e Billy Crudup ha vinto un Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica nel 2020. La casa di produzione Hello Sunshine, fondata da Reese Witherspoon, ha aggiunto “The Morning Show” alla sua lista di successi, insieme a “Big Little Lies” e “Little Fires Everywhere”, consolidandosi come uno dei drammi femminili più coinvolgenti e rilevanti della televisione.

Mythic Quest

Le sitcom ambientate in ufficio sono da tempo un sottogenere televisivo molto popolare, e anche se “Mythic Quest” non è nella stessa galassia culturale di “The Office” o “Parks and Rec”, merita davvero attenzione. La serie ruota attorno agli eventi e alle situazioni quotidiane nello studio che produce il videogioco omonimo, un MMORPG creato dall’arrogante Ian Grimm (interpretato da Rob McElhenny). Ian entra spesso in conflitto con la socialmente impacciata ma brillante ingegnere capo Poppy Li (interpretata da Charlotte Nicdao), ma sotto le loro dispute si nasconde un rispetto creativo quasi affettuoso.

“Mythic Quest” è una serie comica adatta a tutti. I videogiocatori si divertiranno a guardare dietro le quinte della produzione del gioco, mentre chi non è appassionato di videogiochi potrà comunque identificarsi con le frustrazioni quotidiane della vita in ufficio. Nel bel mezzo di ogni stagione, c’è un episodio di flashback che mostra la storia creativa di qualcuno importante per lo sviluppo di “Mythic Quest”. Poche serie celebrano il perseguire i sogni creativi come fa “Mythic Quest”, e lo fa in modo che non sia mai troppo sentimentale o sdolcinato.

Shrinking

Nella serie “Shrinking” di Bill Lawrence e Brett Goldstein, vediamo Jason Segel nel ruolo di Jimmy, uno psicoterapeuta in lutto che ignora il manuale delle regole e dice ai suoi pazienti esattamente quello che pensa. È comprensibile che questo approccio poco convenzionale non vada d’accordo con il Dottor Paul Rhoades (interpretato da Harrison Ford), l’opposto di Jimmy e terapeuta anziano al Cognitive Behavioral Therapy Center.

Le tematiche potenzialmente complesse di “Shrinking” vengono bilanciate dal tipico umorismo asciutto e strampalato di Segel, con Jimmy che riesce a essere sia una parodia che una rappresentazione realistica di un classico cliché. Indubbiamente una delle migliori serie del 2023 su Apple TV+, “Shrinking” è uno studio stravagante sul lutto con un grande cuore e un messaggio potente sulla gestione della perdita. Segel, sempre affidabile, è finalmente stato riconosciuto per le sue abilità televisive ed è stato nominato per un Emmy per “Shrinking”.

The Afterparty

Metti insieme un gruppo di grandi comici, aggiungi un omicidio, e ottieni “The Afterparty”. La serie comica antologica di Apple TV+ presenta un nuovo cast di personaggi e una nuova festa ogni stagione, con Tiffany Haddish che raggiunge vette comiche interpretando la detective Danner. Danner è il personaggio costante nella serie, che ritorna ogni stagione per investigare sull’omicidio al centro della storia. La prima stagione si concentra sulla festa post-riunione delle superiori, mentre la seconda stagione si svolge il giorno dopo un matrimonio. La prossima terza stagione avrà luogo dopo una premiere di un film.

Le serie antologiche stanno diventando sempre più popolari, e con buon motivo: il cambio dei personaggi significa che un’ottima idea raramente diventa noiosa. Con Haddish a capo di ensemble che includono Ike Barinholtz, Ben Schwartz, Ilana Glazer, Dave Franco e Anna Konkle, le risate non finiscono mai. Per coloro che amano i misteri con un pizzico di comicità, “The Afterparty” è la serie perfetta di Apple TV+.

Ted Lasso

“Ted Lasso” è una serie TV che mescola il calcio e la commedia, con una trama che ruota attorno a Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis. La storia segue Ted, un allenatore di football americano universitario, chiamato a guidare un club di calcio inglese chiamato AFC Richmond, nonostante non abbia esperienza nel calcio europeo e una conoscenza molto limitata del gioco.

L’inizio è stato un po’ complicato poiché il club è in una fase difficile, ma Ted porta con sé un atteggiamento positivo e un’approccio gentile verso il suo lavoro e i suoi giocatori. Mentre cerca di migliorare le prestazioni della squadra, dovrà anche affrontare sfide personali, come il divorzio, e trovare un modo per farsi accettare dai tifosi e dalla comunità locale.

La serie è un mix di momenti divertenti, emozionali e di crescita personale. Ted Lasso cerca di dimostrare che con la giusta mentalità e il sostegno giusto, è possibile affrontare le sfide della vita in modo positivo e superare le aspettative. La sua dedizione, il suo spirito sportivo e il suo cuore grande sono alla base di questa commedia rinfrescante e amata dal pubblico.

