“Segui il tuo cuore”, il film tratto dal romanzo di Ben Sherwood

"Segui il tuo cuore" (Charlie St. Cloud) è un film del 2010 diretta da Burr Steers ispirato al romanzo "Ho sognato di te (The Death and Life of Charlie St. Cloud)" dello scrittore Ben Sherwood.

Stasera 13 novembre 2023 alle ore 21:10 su La5 andrà in onda il film “Segui il tuo cuore” (Charlie St. Cloud), pellicola del 2010 diretta da Burr Steers, e basata sul romanzo “Ho sognato di te (The Death and Life of Charlie St. Cloud)” dello scrittore Ben Sherwood.

“Segui il tuo cuore” è un film intenso ed emozionante, che tratta la storia di un ragazzo che deve elaborare il lutto del fratello scomparso al quale era particolarmente legato. Scopriamone la trama e alcuni aneddoti legati alla pellicola.

Segui il tuo cuore, la trama del film

Nel film “Segui il tuo cuore” il protagonista Charlie St. Cloud, interpretato da Zac Efron, è un ragazzo che vive con la madre Claire (Kim Basinger) ma è sopraffatto dal dolore per la morte del fratello minore Sam (Charlie Tahan) in un incidente automobilistico che ha visto coinvolto anche lui stesso, così tanto che egli accetta un lavoro come custode del cimitero in cui il fratello è sepolto.

Charlie ha un legame speciale e duraturo con il fratello, che può ancora vedere. Charlie si incontra con Sam ogni sera al tramonto per giocare a baseball, loro sport preferito e per parlare. Improvvisamente una ragazza di nome Tess entra nella vita di Charlie e lui deve scegliere tra il mantenere la promessa fatta a Sam o stare con la ragazza che ama.

Charlie, inizialmente, sceglie di stare con Sam, ma quando scopre che la ragazza in realtà è scomparsa e lui la vede solo perché è ancora nel limbo tra vita e morte, raccoglie i segnali da lei lasciati e decide di andarla a cercare, convinto che la loro storia non sia solo un’illusione.

Quando Charlie salva la ragazza, dopo un po’ di tempo i due si fidanzano e insieme decidono di affrontare un viaggio in barca per girare il mondo, mentre Sam finalmente va in Paradiso.

Alcune curiosità sul film

Dopo che Ben Sherwood annunciò che avrebbe pubblicato il suo nuovo libro intitolato “The Death and Life of Charlie St. Cloud”, nei mesi di aprile e maggio del 2003 l’autore fu contattato da tre studi cinematografici in competizione tra loro per l’acquisizione dei diritti cinematografici dell’opera, perché interessati a trarne un film per il grande schermo.

Alla fine, ebbero la meglio gli Universal Studios, i quali pagarono 500.000$ subito e un’ulteriore aggiunta per un totale di 1ml $ prevista dal contratto in caso il film fosse stato effettivamente realizzato.

Originariamente, il regista del film “Segui il tuo cuore” doveva essere Joe Johnston; nel marzo 2009, con l’avvio della preproduzione, fu annunciata la sua sostituzione con Berr Steers.

L’autore del libro da cui è tratto il film “Segui il tuo cuore”, Ben Sherwood, entrò a far parte del progetto come produttore esecutivo in coppia con Donna Langley per gli Universal Studios. Una prima sceneggiatura fu scritta da James Schamus e Lewis Colick, per essere infine rivista da Craig Pearce e in seguito rimaneggiata dal regista Berr Steers.

Per il cast del film, il primo attore ingaggiato fu Zac Efron, il quale per la parte rinunciò ad apparire nel rifacimento di Footloose in favore di Charlie St. Cloud. Si aggiunsero quindi al cast Amanda Crew nel luglio 2009, Kim Basinger ad agosto e Chris Massoglia ad ottobre.

Le riprese iniziarono il 31 luglio 2009 e terminarono il 22 ottobre dello stesso anno, svolgendosi interamente in Canada nella Columbia Britannica. Amanda Crew girò le scene lei riguardanti nel mese di settembre, e Zac Efron terminò il suo ciclo di riprese a fine ottobre.

