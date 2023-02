Sanremo 2023: “Due”, il significato del nuovo brano di Elodie

La prima serata di Sanremo 2023 ha visto sicuramente come protagonista Elodie, una delle cantanti più amate degli ultimi anni. Scopriamo insieme il significato della sua nuova canzone “due”, presentata sul palco dell’Ariston.

Per Elodie, quella di Sanremo 2023, è la seconda partecipazione come concorrente e in questa prima serata del Festival si è già aggiudicata il ruolo di “Queen”. Ormai spesso in classifica con le sue canzoni, con “due”, torna a far parlare di sé: magnetica, carismatica, bellissima, elegante ma stravagante, con una voce calda e precisa, sensuale e misteriosa. Un fascino a tutto tondo che si fa spazio in questo ultimo brano che vede le firme importanti come quella di Federica Abbate.

Come un vestito che sa calzare perfettamente, l’intera costruzione del brano risulta totalmente coerente con il personaggio di Elodie che, dietro la sua umiltà e semplicità, sa sempre rivendicare un Empowerment femminile di cui abbiamo bisogno oggi.

Un amore con presupposti poco promettenti, una sofferenza in grado di essere elaborata, un testo pungente e diretto racconta un rapporto di coppia iniziato da poco con poco futuro. Nella canzone di Sanremo 2023 “Due”, Elodie racconta il dolore di una storia romantica destinata a fallire, con la consapevolezza che, a volte, cercare di salvare l’impossibile non può essere una soluzione.

Senza rimpianti, però, la cantante racconta gli errori fatti e quelli da rifare anche a testa alta. Qui il video ufficiale della canzone e poi il testo per leggere meglio l’intero brano.

Il testo della canzone di Elodie a Sanremo: “Due”

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è

E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah

Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due