Sanremo 2023: “il bene nel male”, il significato del brano di Madame

la seconda serata di Sanremo 2023 ha portato con sé una serie di sorprese musicali, tra queste spicca la figura di Madame con la sua nuova canzone “il bene nel male”. Scopriamo il suo significato e la sua storia.

Un’artista promettente

E anche la seconda serata di Sanremo l’abbiamo potuta ascoltare, cantare e vivere come un’esperienza che solo il festival di Sanremo sa creare… Nuove canzoni, nuovi artisti in gara e sicuramente tante sorprese.tra queste spicca sicuramente Madame, promessa indiscussa della musica italiana contemporanea, che già l’anno scorso aveva sbalordito l’intero pubblico vincendo anche il premio come miglior testo.

Quest’anno si presenta sul palco di Sanremo con il brano “Il bene nel male”, in grado di far ballare già al primo ascolto l’intero teatro dell’Ariston. Un’energia tagliente, un testo in grado di contraddistinguersi per la profondità e l’originalità tipica della cantante. La sua voce, che sa riconoscersi tra le tante in maniera nitida, ci racconta la storia di un sentimento tormentato ma profondamente desiderato.

Madame e la hit assicurata di Sanremo

Madame è una cantante che sa far parlare di sé: ha iniziato da giovanissima firmando il suo primo contratto discografico all’età di 16 anni e ha continuato poi con un successo incredibile la sua carriera. Dopo la grande polemica riguardante i vaccini, Madame sale sul palco dell’Ariston a testa alta interpretando una canzone che nel giro di un minuto diventa già un grande tormentone. “Il bene nel male” dove va in realtà chiamarsi con il titolo “puttana“ ma quest’ultima è stato poi modificato in prossimità dell’inizio del festival. Una storia raccontata da un punto di vista particolare, che racconta un amore finito ma che, nello stesso tempo, sprona a godersi ogni singolo passaggio e minuto della storia. con una ripetizione incessante delle parole “bene” e “male”, il brano risulta essere una hit orecchiabile sin dal primo istante. Con la curiosità di scoprire il destino di questa promettente cantante al Festival di Sanremo 2023, leggiamo l’intero testo canzone.