“Sally” di Vasco Rossi, un inno alla vita “in equilibrio sopra la follia”

Sally

“Siamo Al 70esimo piano ‘spericolat0’”. Compie oggi 70 anni Vasco Rossi. Il celebre rocker italiano festeggia con questo messaggio il suo compleanno su Instagram, dove ha postato un’animazione in cui è protagonista nonché cronista della sua stessa ormai lunga carriera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Tra le canzoni più amate di Vasco Rossi sicuramente c’è Sally: chi non ricorda i celebri versi “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia”. Il brano, contenuto nell’album “Nessun pericolo… per te” pubblicato nel 1996, è un inno alla vita e a cercare di trarre insegnamento dalle cose brutte fatte e subite.

Disillusione della vita

I primi versi “Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra” esprimono lo stato d’animo di una donna che ha vissuto così tante esperienze negative da non guardare più nemmeno dove cammina e “non ha più voglia di fare la guerra”. Stessa disillusione espressa con “Sally è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza per ogni candida carezza”, a cui affetti e fugaci relazioni hanno in piccola parte posto rimedio.

“Forse era giusto così”

Il periodo dell’innocenza e dell’infanzia sono lontani per Sally come si evince nei versi “Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole”. “Ma forse, Sally, è proprio questo il senso il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po’ male” esprimono invece il fatto che il dolore per la ragazza debba diventare una motivazione per crescere ed elaborare le proprie esperienze negative. “Sally cammina per la strada leggera” esprime questo alleggerimento del peso della coscienza della ragazza. Il finale della canzone “Forse qualcosa s’è salvato. Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato. Forse era giusto così” esprime il senso di fatalità della vita, ed il fatto che tutte le cose, positive e negative, contribuiscono a farci diventare ciò che siamo.

Sally e Vasco

Come racconta lo stesso Vasco Rossi, questa canzone è nata a seguito di un evento mondano in barca, durante il quale il celebre rocker si è imbattuto in delle donne particolarmente avvenenti durante un viaggio in barca. Col passare del tempo Vasco Rossi rivelerà che in fondo Sally è anche lui: “Pensavo a una donna di trenta, trentacinque anni, poi mi sono accorto che nel pezzo era finito tantissimo di me.” (citazione tratta dal libro Vasco Rossi. La storia dietro le canzoni, pubblicato nel 2017).

Sally, il testo della canzone di Vasco Rossi

Sally cammina per la strada senza nemmeno

Guardare per terra

Sally è una donna che non ha più voglia

Di fare la guerra

Sally ha patito troppo

Sally ha già visto che cosa

Ti può crollare addosso

Sally è già stata punita

Per ogni sua distrazione o debolezza

Per ogni candida carezza

Tanto per non sentire l’amarezza

Senti che fuori piove

Senti che bel rumore

Sally cammina per la strada, sicura

Senza pensare a niente

Ormai guarda la gente

Con aria indifferente

Sono lontani quei momenti

Quando uno sguardo provocava turbamenti

Quando la vita era più facile

E si potevano mangiare anche le fragole

Perché la vita è un brivido che vola via

È tutto un equilibrio sopra la follia

Sopra la follia

Senti che fuori piove

Senti che bel rumore

Ma forse Sally è proprio questo il senso, il senso

Del tuo vagare

Forse davvero ci si deve sentire

Alla fine un po’ male

Forse alla fine di questa triste storia

Qualcuno troverà il coraggio

Per affrontare i sensi di colpa

E cancellarli da questo viaggio

Per vivere davvero ogni momento

Con ogni suo turbamento

E come se fosse l’ultimo

Sally cammina per la strada, leggera

Ormai è sera

Si accendono le luci dei lampioni

Tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni

Ed un pensiero le passa per la testa

Forse la vita non è stata tutta persa

Forse qualcosa s’è salvato

Forse davvero non è stato poi tutto sbagliato

Forse era giusto così

Forse, ma forse, ma sì

Cosa vuoi che ti dica io?

Senti che bel rumore