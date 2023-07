Dopo il successo nelle sale italiane arriva in prima tv “Romantiche”, divertentissima opera prima di Pilar Fogliati. Lunedì 31 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.

In “Romantiche”, Roma e dintorni fanno da sfondo alle vicende di quattro ragazze diverse. Il film sarà su Sky Cinema Uno lunedì 31 luglio alle 21.15 (alle 21.45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Uno scontro fra mondi

Pilar Fogliati interpreta ognuna delle quattro protagoniste con versatilità lodevole. Lo spettatore la incontra quindi come Eugenia, l’aspirante al successo (sì, però di nicchia) e Tazia, la propaganda pariolina. L’attrice prende poi anche le vesti di Michela, il fiore di provincia prossimo al matrimonio, ed infine Uvetta, il fiore dell’aristocrazia. Quattro personaggi, quattro mondi disconnessi e distanti, si rincontrano e scontrano sul grande schermo – il tutto con un sottotono brillantemente ironico.

Per quanto diverse, simili

È difficile non rivedersi nelle quattro donne protagoniste di “Romantiche” che, per quanto rappresentazioni di determinati stereotipi, mantengono la propria umanità.

Eugenia è un’aspirante sceneggiatrice di Palermo appena arrivata a Roma in cerca di sorte migliore ma che si trova faccia a faccia con una realtà inaspettata. Uvetta, nonostante proveniente da un contesto completamente differente, decide anche lei di confrontarsi con un’ambiente diverso e fare debutto nel mondo del lavoro. Giovani e piene di speranza, è facile ritrovare se stessi in questi personaggi che, per quanto comici, ci ricordano momenti della nostra vita.

Cuori indaffarati

Essere donna vuol dire che possa capitare che il confronto con il sesso opposto sia talvolta sgradevole. “Romantiche” non teme di affrontare anche questo aspetto del mondo femminile.

Sono Tazia e Michela a ritrovarsi a dover fare i conti con la propria sfera amorosa. Tazia, regina di Roma Nord, assume spesso un atteggiamento aggressivo e dominante con l’altro genere. Michela, invece, serena nel microcosmo di periferia in cui si sente padrona, è sicura di ciò che desidera dalla propria relazione: questo fin quando non ritorna un vecchio legame di infanzia per il quale ha sempre avuto un debole. Forse la sicurezza di ciò che conosciamo non è sempre ciò di cui abbiamo bisogno.

“Romantiche” premiato

Pilar Fogliati, oltre ad interpretare questi quattro ritratti ironici, cura anche la regia. Il film vede la partecipazione di Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio e Giovanni Anzaldo. La sceneggiatura è di Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Giovanni Nasta. “Romantiche” è una produzione Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, Prime Video e OGI Film.

Pilar Fogliati ha vinto sia un Nastro d’Argento che un Globo D’Oro 2023 come Migliore Attrice in un film commedia.”Romantiche” è anche stato premiato come Miglior Commedia 2023 con un Globo D’Oro.

ph: Foto dal film “Romantiche”. Ufficio stampa Sky.

© Riproduzione Riservata