“Questa canzone è per mio padre”, Gaudiano vince Sanremo Giovani

Gaudiano è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo, sezione dei giovani cantanti del Festival. Emozionato, con le lacrime agli occhi, ha dedicato la sua canzone “polvere da sparo” al padre, di cui Gaudiano è ormai orfano. Una canzone potente che affronta il tema del lutto con grande intensità. Scopriamo insieme questa canzone destinata ad un grande successo.

Gaudiano canta la mancanza del padre

Un grande ritmo, una timbrica forte, parole taglienti. “Polvere da sparo” è la canzone vincitrice delle Nuove proposte di Sanremo 2021, cantata dal 29enne Gaudiano.

Questa canzone prende vita due anni fa ,quando, su un treno che andava da Foggia a Milano, Gaudiano la scrisse su un tovagliolo. Una canzone scritta in poco più di due ore per parlare di quello che ci rimane quando affrontiamo un lutto. È per il padre che, oggi, il vincitore di Sanremo Giovani, fa il cantante. Il padre gli regalò la prima chitarra, lo spinse a diventare quello che oggi è.

Un testo forte

“Mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato”. Questa è solo una delle frasi potentissime all’interno di questo brano. Un brano che parla di una mancanza che diventa presenza, di una morte dolorosa che però ha insegnato molto. Le parole di Gaudiano arrivano come pallottole, appunto, nella testa e nel cuore. Il dolore prende forma in testo che ha meritato tutta la vittoria.

e mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato/ per quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a vento/ con la forza del tuo cuore fatto di cemento/ tigre nella giungla dei pensieri sparsi

Lo sguardo sulla vita fatto di dolore e rabbia, rende la voce di Gaudiano una voce vera, che ha saputo tramutare in musica un sentimento difficile da descrivere: quel vuoto e quel buio che ti prende dentro quando la vita ti strappa via chi ami.

se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone/ che mi toglie il fiato, faccio resistenza, con il mio autocontrollo/ con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro sogno

Polvere da sparo di Gaudiano, il testo

Ho dormito un tot.

non sto ancora meglio

però per un po’ ho dimenticato tutto

sento che piano sparisce l’effetto del sonno anestetico

riaffiora il dolore il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico

e mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato

per quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a vento

con la forza del tuo cuore fatto di cemento

tigre nella giungla dei pensieri sparsi

non riuscivi a dirmi quanto detestassi

non poterti alzarti la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento

se non elaboro ancora il tuo lutto è perché ho il metabolismo lento

ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere

se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone

che mi toglie il fiato, faccio resistenza, con il mio autocontrollo

con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro sogno

con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno

prendo un bel respiro, per un po’ l’accetto

poi riascolto del tuo cuore in petto

stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Tutti che parlano e sanno capire

come mi sento, sanno cosa dire

“la vita è questa non puoi farci niente

così come inizia dovrà anche finire

tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli

e nel frattempo che lento ricuce io resto sveglio ma spengo la luce

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata