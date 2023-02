Sanremo 2023: “Quando ti manca il fiato”, il significato della canzone di Grignani

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2023, una delle esibizioni più i coniche è stata sicuramente quella di Gianluca Grignani, in grado di farci commuovere con la sua emotività palpabile sul palco dell’Ariston. Scopriamo il significato della sua canzone “Quando ti manca il fiato”.

Gianluca Grignani è tornato sul palco dell’Ariston con la sua nuova canzone “ quando ti manca il fiato“. Dopo ben sette partecipazioni al festival di Sanremo, di cui ricordiamo in particolar modo quella del 1995 con “destinazione paradiso“, il cantautore torna ad emozionarsi ed emozionarci al festival, portando la sua storia con sincerità e trasparenza all’interno della musica. Lo avevamo già visto l’anno scorso al fianco di Irama nella serata cover durante l’interpretazione d di “la mia storia tra le dita”.

Ieri sera, durante la terza serata del festival il cantautore milanese ha fatto parlare di sé interrompendo l’esibizione per problemi di audio, dimostrando umiltà e facendoci persino commuovere dei nostri divani. Con la sua voce graffiante la sua canzone toccante, Gianluca Grignani torna ad essere comunque è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione.

Non è stato semplice per Gianluca Grignani esporsi con questa sua nuova canzone al festival di Sanremo 2023. Il brano “quando ti manca il fiato“ racconta infatti il complesso rapporto con il padre del cantautore e, soprattutto, l’idea che quest’ultimo a sviluppato del concetto di morte.

Un sound che segue un climax emotivo, musicale e canoro, che ci ricorda esattamente quel Grignani tagliente di sempre. Si social impazza nei commenti quali “era tanto tempo che non mi commuovevo così per un’esibizione” poiché l’emotività del cantante risulta palpabile in ogni suo movimento e persino errore.con umiltà, coraggio e anche qualche difficoltà, Grignani si è esposto al pubblico attraverso la sua arte, sublimando la sua condizione psicologica estremamente fragile. Quello che arriva nelle nostre case è una persona da poter ammirare, proprio in questa sua fragilità.

Questo perché il festival di Sanremo non è solo la vetrina della musica melodica italiana, ma anche un luogo e uno spazio di esposizione emotiva dove risulta fondamentale veicolare messaggi importanti. Forse è proprio per questo, che nel suo coraggio, Gianluca Grignani nella terza serata si è persino tolto la giacca e mostrato con una maglietta sulla quale scritto “No War”.

Ma ora leggiamo il testo della canzone dedicata al padre e dubbi del cantautore.

“Quando ti manca il fiato” la canzone di Gianluca Grignani a Sanremo 2023

Mio padre tornava la sera ed era forte quando era in vena questo lo ricordo bene

si questo lo ricordo bene

Mio padre era uno del tanti ma era il mio eroe quando mi sorrideva

vivevamo ancora insieme

questo lo ricordo bene e poi…non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi mi chiamano

(ml chiamano)

spaccando in due il silenzio con uno squillo del telefono

Ciao sono papà come va Gianluca?

Ma no che non sto male ma quando accadrà

tu verrai o no al mio funerale

tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più ho tenuto tutto dentro e ho messo giù

Poi ci ho pensato su si ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà io ti perdono

le mie lacrime sono sincere

ma c’è chi non lo farà tu accettala la verità e in mezzo a chi finge cordoglio

sarò il tuo orgoglio

perché chi ha troppa libertà non ha parole,

quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadono dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo a modo mio

Si e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso questa è l’unica legge che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

a smettere di suonare

quando la musica è finita

E questo che devo imparare..da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato