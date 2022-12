“Pinocchio” di Guillermo del Toro e il simbolismo

Ogni nome nel film “Pinocchio” di Guillermo del Toro riflette il personaggio a cui appartiene. Le loro origini e i loro significati italiani lo dimostrano.

Pinocchio e il simbolismo

In tutte le forme d’arte scritta, dietro a certe parole, figure o nomi tende a esserci un significato simbolico. L’amato Pinocchio non è diverso. Il libro è stato originariamente scritto in italiano da un autore italiano e si svolge nel paese europeo. Quindi, la maggior parte dei nomi all’interno della storia ha interessanti origini italiane.

La storia di Pinocchio ha avuto molti adattamenti nel corso degli anni. Dal libro originale intitolato Le avventure di Pinocchio, al famoso film della Disney del 1940, fino ai film più recenti, la storia è la stessa ai livelli più elementari. La versione di Pinocchio di Guillermo del Toro, non proprio adatta alle famiglie, segue ancora la storia di un intagliatore in lutto che desidera un figlio. Scolpisce con amore un burattino di legno con le sembianze di un bambino e spera di poterlo rendere padre. Il suo desiderio viene esaudito quando la figura di legno prende vita. Mentre la maggior parte delle versioni segue il ragazzo mentre impara l’importanza dell’onestà e del carattere, nella versione di del Toro il padre e il figlio lottano per sopravvivere nell’Italia fascista. In ogni caso, i personaggi sono principalmente gli stessi e i loro nomi hanno lo stesso significato.

Geppetto ha un simbolismo biblico

Il nome Geppetto è una variante regionale di un altro nome italiano, Giuseppe. Geppetto ha origini toscane, ma i due nomi possono avere lo stesso significato. Giuseppe è una versione italiana del nome Giuseppe, una figura del mito cristiano. Giuseppe era la figura paterna di Gesù e lo ha cresciuto come se fosse il suo figlio biologico. Giuseppe era anche un falegname. Ci sono quindi molti parallelismi tra il suo personaggio e il Geppetto di Pinocchio.

Nella maggior parte delle versioni della storia di Pinocchio, compresa quella di Guillermo del Toro, Geppetto è un intagliatore. Ciò significa che è una specie di falegname. È anche il creatore dell’amato burattino Pinocchio. Quando il giocattolo diventa senziente, Geppetto diventa suo padre. Il suo nome e il suo carattere sono incredibilmente simili alle origini bibliche.

Il significato di Volpe

“Volpe” se usato nel contesto di Pinocchio, fa riferimento al libro originale di Carlo Collodi sullo stesso burattino parlante. Nel libro – e nella successiva versione Disney di Pinocchio – c’è un personaggio chiamato Giovanni la Volpe. Quindi, ovviamente, il nome del Conte Volpe nel Pinocchio di Guillermo del Toro fa riferimento alla volpe del materiale di partenza.

Le volpi hanno un’ampia simbologia e non sorprende che ci sia un legame tra le origini e il personaggio. Nonostante il Conte Volpe sia una combinazione di due classici cattivi di Pinocchio, il nome Volpe si concentra sull’immagine originale della volpe. Le volpi sono comunemente associate alla furbizia, all’indipendenza e alla malizia. Spesso i personaggi che sono volpi sono loschi. Quindi, il fatto che il Conte Volpe sia un truffatore e un personaggio complessivamente sospetto rende i collegamenti perfetti.

“Spazzatura” è un tragico esempio di degradazione

Cate Blanchett di Nightmare Alley è accreditata nel film Pinocchio di Guillermo del Toro come il personaggio di Spazzatura. In Italia, spazzatura significa spazzatura, immondizia o altri sporchi sinonimi di queste parole. Un nome del genere è ovviamente imbarazzante per qualsiasi personaggio. Ma è proprio questo il punto.

Spazzatura, l’amata scimmia, è essenzialmente il tirapiedi del Conte Volpe. Volpe non è il miglior esempio di padrone per la povera creatura. È scortese nel migliore dei casi e violento nel peggiore. Non sorprende quindi che Volpe sia responsabile del nome di Spazzatura. È così che la scimmia viene chiamata come forma di degradazione e oppressione. Purtroppo, è giusto che il suo nome significhi spazzatura perché, agli occhi della maggior parte degli altri personaggi iconici di Pinocchio, è spazzatura. È sicuramente trattato come tale dai suoi pari e dai suoi superiori.

Il Podestà ha legami politici

La parola podestà in Italia ha origini potenti. In primo luogo perché la parola significa potere o autorità. È anche il titolo di un funzionario governativo di alto livello. La definizione del nome e le sue origini italiane si riflettono quasi perfettamente nella storia di Pinocchio.

Il personaggio del Podestà è un antagonista del film in stop-motion Pinocchio di Netflix. Come suggerisce il titolo, questo personaggio è un alto funzionario del governo italiano. Considerando che l’ambientazione del Pinocchio di del Toro è l’Italia degli anni ’30, il Podestà è un politico fascista. Gli ovvi legami con il titolo e le definizioni dell’uomo sono rappresentati dalla sua piattaforma politica. Poiché in Italia podestà significa autorità, riferirsi a una persona che occupa una posizione di potere in un regime autoritario semplicemente con il suo titolo è una mossa perfetta.

Dottore Chi?

Dottore è forse il nome più esplicito per i fan di Pinocchio di Guillermo del Toro. Nel film, Dottore è il medico del villaggio di Geppetto. Svolge le normali mansioni di medico di quartiere ed è persino responsabile di esaminare il piccolo Pinocchio dopo una delle sue numerose morti.

Il significato italiano del nome Dottore è piuttosto sconvolgente. In primo luogo perché la parola significa medico. Quindi, avere un personaggio che si chiama Dottore ha senso solo se quella persona è, di fatto, un medico. Fortunatamente, questo è il caso della versione Netflix di Pinocchio del 2022.

Pinocchio e il significato letterale

A completare i nomi presentati in Pinocchio di Guillermo del Toro c’è il personaggio principale di tutti gli adattamenti di questa storia visivamente straordinaria. Pinocchio è anche comunemente considerato una parola toscana, e per capire il significato del nome è necessario scomporlo. Le due parti sono “pino” e “occhio”, che si combinano per formare Pinocchio. Il primo dei due, pino, è talvolta usato anche come termine gergale che significa mentire o truffare. In Italia, però, “pino” significa pino o pineta. Il secondo, “occhio”, significa occhio. Quindi, la traduzione letterale è “occhio di pino”, ma non è una traduzione perfetta in questo contesto.

Il nome Pinocchio, applicato alla storia del burattino, è piuttosto letterale. Senza prendere troppo sul serio la traduzione sopra riportata, Pinocchio significa essenzialmente “costruito con il pino”. Essendo il pino un tipo di legno, è lecito supporre che l’immortale Pinocchio sia, in effetti, fatto di pino. Se aggiunto alla versione gergale di “pino”, l’origine italiana del nome rimane fedele al personaggio. Questo perché il naso di Pinocchio cresce ogni volta che dice una bugia.

Pinocchio di Guillermo del Toro è ora disponibile in streaming su Netflix.