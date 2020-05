Per aprire la puntata di EPCC LIVE di ieri sera, Alessandro Cattelan ha preso in prestito le parole da Mark Renton di “Trainspotting”. Lo ha fatto nello stile del suo show, con un riadattamento del celebre e potentissimo monologo del film “Choose life (Scegliete la vita)”, trasposto nell’epoca del Coronavirus.

Cose da scegliere

Una felpa, immagini della città sullo sfondo, Alessandro Cattelan è un runner con tanto di mascherina. “Oggi è il secondo giorno della fase 2 e dopo due mesi chiusi in casa siamo finalmente più liberi di scegliere – esordisce Alessandro – Cos’ho scelto per prima cosa? Io ho scelto di correre”. Ed ecco un elenco di cose da scegliere. “Scegliete di correre a due metri di distanza. Scegliete un parco poco affollato e un percorso poco affollato. Scegliete una tuta abbastanza larga per non far vedere agli altri quanto siete ingrossati durante la fase 1.”

Un nemico da incolpare

Ad un certo punto, Cattelan si arresta, si toglie la ferma e termina il suo elenco di cose da scegliere con una domanda. “Ma perché passare di colpo dal dover non scegliere niente, a scegliere tutto? Nella fase 2, io ho scelto di non scegliere. Chi ha bisogni di fare scelte, quando puoi avere un nemico?” Un nemico da incolpare qualsiasi cosa accada. “L’Europa, il governo, il 5G, chi porta la mascherina, chi la porta ma è quella sbagliata, Trump, il TgR Leonardo, la maggioranza, l’opposizione, i virologi, gli epidemiologi, il pipistrello, il tuo vicino. E tutti quanti odierai tirando avanti lontano dai guai, fino a quando non morirai.”

La quinta puntata dello show di Cattelan

Ospiti dello show di Sky condotto da Alessandro Cattelan, che ieri sera ha totalizzato 175.000 spettatori medi, Benji & Fede. I due giovani sono stati intervistati per la prima insieme alle compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto. Protagonista della puntata anche il giornalista sportivo Sandro Piccinini. In collegamento, come “pubblico” della puntata, i calciatori dell’AC Monza.

