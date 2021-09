“Only You – Amore a prima vista”, alla ricerca dell’anima gemella

film da vedere

"Only you - Amore a prima vista" è una divertente commedia romantica con un cast stellare. al centro della trama del film la ricerca dell'anima gemella

Stasera giovedì 30 settembre in prima serata alle ore 21.10 su Paramount Network verrà trasmesso “Only You – Amore a prima vista“. Si tratta di una commedia d’amore, distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 5 maggio 1995, diretta da Norman Jewison. I due protagonisti sono Faith Corvatch e Damon Bradley, interpretati rispettivamente dagli attori Marisa Tomei e Robert Downey Jr.

Only you, la trama

A 11 anni Faith Corvatch chiede al suo spirito guida chi sarà il suo innamorato da grande; a 14 anni interrogando una indovina ottiene la stessa risposta: Damon Bradley. Il resto degli anni lo passa a cercare questo fantomatico uomo sino a quando decide di sposarsi accantonando il suo sogno. Il destino però è in agguato e prima delle nozze arriva una telefonata di Damon. Faith decide di rintracciarlo e lascia tutto partendo per l’Italia per trovare il suo amore. Qui lo trova in un rappresentante di scarpe e se ne innamora. La storia prosegue tra alti e bassi, discussioni e riappacificazioni romantiche, sino a quando si scopre che Damon Bradley non esiste, ma si può essere felici ugualmente.

La ricerca dell’anima gemella

Faith crede che due anime gemelle possano unirsi se riescono a trovarsi. Da qui parte la storia di “Only you – Amore a prima vista” che porterà la protagonista a scoprire, alla fine, che l’anima gemella non era esattamente come ce la si aspettava. A volte, è anche bello scoprire che il nostro destino non è stato già scritto, ma che possiamo man mano costruircelo e, in questo modo, apprezzarlo maggiormente.

Il film è stato girato nel 1994 tra l’America e l’Italia. All’interno della pellicola i protagonisti, ossia Marisa Tomei e Robert Downey Jr. ricreano la scena della bocca della verità che abbiamo visto nella pellicola Vacanze Romane, con Audrey Hepburn e Gregory Peck.