“Ogni tuo respiro”, il film che racconta la storia vera di Robin e Diana Cavendish

Il film

Questa sera su Rai Movie, canale 24, andrà in onda “Ogni tuo respiro”, un film del 2017 diretto da Andy Serkis al suo esordio da regista. La pellicola racconta la vera storia d’amore tra due giovani che riuscirà ad andare oltre ogni difficoltà.

“Ogni tuo respiro”, la trama

Robert è un uomo spigliato, ironico e avventuroso, rimasto paralizzato dal collo in giù all’età di 28 anni. Durante un viaggio d’affari in Kenya, Cavendish si ammala gravemente di poliomielite e resta per mesi incollato a un letto di ospedale, lontano dalla famiglia e dall’amata moglie Diana. Proprio Diana, preoccupata per l’aspetto sempre più cupo e abbattuto del marito, decide di strapparlo alla sorveglianza ininterrotta di medici e infermieri, e riportarlo a casa nel Derbyshire. Grazie anche alla rivoluzionaria sedia a rotelle dotata di respiratore, progettata su misura dall’amico Teddy Hall, Cavendish ritrova la vitalità perduta e inizia a viaggiare per il mondo come paladino per i diritti dei disabili.

“Tonya”, il film sulla vita della pattinatrice su ghiaccio protagonista di uno scandalo sportivo “Tonya” è un film del 2018 diretto da Craig Gillespie che racconta le vicende della pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding

La forza dell’amore contro le avversità

“Ogni tuo respiro” è un film incredibilmente profondo che racconta la meravigliosa storia d’amore vissuta tra Robert Cavendish e la moglie Diana. Una storia che ha dell’incredibile ma che è altrettanto incredibilmente vera. La forza e la determinazione di Diana riuscì a ridare il sorriso al marito rimasto paralizzato dopo aver contratto una grave forma di poliomielite in Kenya. Andy Serkis riesce perfettamente in questo esordio alla regia imponendo al film uno stile fortemente british collocando le scene in una prevalente atmosfera cupa che intervalla umorismo e drammaticità, quasi un richiamo al cinema old fashion. Il film è stato prodotto da Johnatan Cavedish, figlio della coppia celebrata nella pellicola.

Alice Turiani