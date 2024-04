“Nota bene” di Margherita Vicario, un inno al valore delle piccole cose

Cosa scrivi dopo quel N.b. posto in calce al messaggio? Dettagli, cose semplici, ma non trascurabili. Anzi, che hanno bisogno di un’attenzione a parte. Il “Nota bene” di Margherita Vicario è un prezioso inno alle cose semplici che rendono la vita straordinaria.

“Nota bene” di Margherita Vicario

Essere sepolta in un vivaio

Liberare il cane dal guinzaglio

Ascoltar la storia di mia nonna

Le mie gambe magre nella minigonna Rovistar nel cesto delle offerte

E d’inverno abbondar con le coperte

Un teatro pieno di studenti

Si commuovono coi cuori attenti

La superficie della pasta al forno

Le caccole negli occhi quando dormo Piangere perché piange un’amica

A un neonato, mangiargli le dita

Imparar da chi ride in ospedale

A curarmi anche il più stupido dolore Un pomeriggio insieme a mio fratello

Capire cosa lui pensa sia bello

Buttarsi a uovo a centomila

Sulle piste di mattina

Alle quattro un freddo cane

Tolgo i guanti, cioccolata e panna Due genitori che si guardano contenti

Per il loro lungo viaggio

Nasce un nipotino a maggio

Un cantautore al suo primo concerto

È insicuro, sì vabbè, ma intanto

Il suo migliore amico ha pianto Vergognarsi un po’, ma infine dirlo

Ingoiare il groppo in gola

Accettarsi per amore e infine farlo Dire sempre a chi amo che è importante

Dirlo forte, farglielo presente

Dire sempre a chi amo che è importante

Dirlo forte, farglielo presente

Ma capire chi amo che è importante

Che il mondo è grande, c’è sempre tanta gente

Ma capire chi amo che è importante

Che il mondo è grande, c’è sempre troppa gente Ricordarsi di amare me per prima

Il sole nel letto e a colazione disciplina.

Il sale della vita

Sono silenziose e invisibili come il sale, le immagini evocate da Margherita Vicario in “Nota bene”. Disparate, in apparenza un po’ confuse, le frasi che compongono il testo della canzone d’esordio dell’artista si susseguono come in un elenco puntato.

Ci sono i pensieri sul dopo, l’atto di liberare il cane dal guinzaglio, le gambe scoperte nella bella stagione, le orecchie inebriate dai racconti della nonna… una sorta di diario di bordo che culmina con un’importante dichiarazione d’amore.

C’è il fotogramma della pasta al forno, abbrustolita e profumata, ricordo di emozioni domenicali; la commozione dei nonni al primo sguardo del nipotino; la compassione con un’amica. In “Nota bene” c’è posto perfino per le caccole che si depositano sugli occhi dopo una nottata di sonno.

Sono i gesti primordiali, le emozioni labili e fugaci, le sensazioni di un attimo che sembrano nulla e invece si ancorano alla memoria del cuore e ne riemergono, nonostante le incrostazioni del tempo, per ricordarci ciò che davvero conta nella vita, il “Nota bene” posto in calce, in apparenza tanto trascurabile, in realtà tanto fondamentale.

Margherita Vicario

Margherita Vicario nasce a Roma il 13 febbraio 1988. È una cantautrice, attrice e regista italiana. Il suo percorso artistico comincia con la carriera attoriale. Si laurea in Arti performative nel 2009, e subito inizia a lavorare per fiction e film. Al cinema è diretta da Fausto Brizzi, Antonio Manzini e Woody Allen; per la tv lavora con Lamberto Bava, Michele Soavi e Riccardo Donna.

La spiccata passione per la musica le fa valutare l’idea di intraprenderne lo studio. Istruita dalla soprano Silvia Gavarotti, Vicario scopre un altro dei suoi talenti e inizia a fare da corista e percussionista in una band. In parallelo, compone e interpreta le colonne sonore di alcuni film, fra cui Immaturi e Piper.

Fa parte della sua poliedrica carriera anche la sperimentazione con il genere del musical, cui appartiene il corto da lei ideato e diretto “Se riesco parto”, con cui vince i premi per Miglior film, miglior attrice protagonista e migliori musiche originali.

Intanto, nel 2013, esce “Nota bene”, singolo d’esordio prodotto e arrangiato da Roberto Angelini e Daniele Rossi per l’etichetta Fiorirari con cui Margherita Vicario arriva finalista al premio Musicultura.

Dall’uscita di “Nota bene”, Vicario si afferma anche come cantautrice, portando avanti in parallelo la fortunata carriera di attrice e anche quella di regista: proprio lo scorso febbraio è stato presentato alla Berlinale “Gloria!”, il suo lungometraggio d’esordio.

