Grande attesa per la sesta e ultima puntata di “Noos”, il programma di Alberto Angela in onda questa sera, giovedì 3 agosto, alle ore 21:25 su Rai 1

Nel corso dell’estate 2023, abbiamo conosciuto “Noos”, il nuovo programma di Alberto Angela trasmesso ogni giovedì in prima serata su Rai 1 a partire dal 29 giugno. Un contenuto curato da Rai Cultura che raccoglie l’eredità del celebre “Superquark” di Piero Angela e che il suo conduttore ha definito “un omaggio alle esplorazioni nel sapere di mio padre e […] la continuazione dei viaggi nello spazio interstellare della conoscenza”.

“Noos”: l’ultima puntata del programma di Alberto Angela

La sesta e ultima puntata di stagione di “Noos” verrà trasmessa questa sera, giovedì 3 agosto, alle 21:25 su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay dove sarà disponibile anche on demand. Come riportato sul sito ufficiale della Rai, tutti gli episodi hanno ottenuto un grande successo: quello dello scorso giovedì, ad esempio, ha conquistato la prima serata con 1 milione e 850 mila telespettatori pari al 14% di share. Il suo spin-off in seconda serata, “Noos. Viaggi nella natura”, inoltre, ha raggiunto 636 mila individui, totalizzando il 10.7% di share. In attesa di questa serata all’insegna della scienza e della conoscenza, scopriamo qualche anticipazione sui temi e sugli ospiti del sesto episodio di “Noos”.

Alla scoperta del mondo animale

Come da tradizione, anche l’ultimo episodio di “Noos” si aprirà con una rubrica dedicata agli animali che in questo caso sarà incentrata sul parto di una megattera nelle acque dell’Oceano Pacifico. Nel corso della puntata, inoltre, verrà spiegato com’è possibile filtrare il DNA degli animali dall’aria grazie all’intervento di Elizabeth Care, biologa degli ecosistemi dell’Università di York a Toronto. In seconda serata, invece, “Noos. Viaggi nella natura” proporrà un documentario della BBC sul “gioco della seduzione” e sulle strategie messe in atto dagli animali per realizzare l’obiettivo principale in natura ovvero la trasmissione della vita.

I viaggi nello spazio

Diverse rubriche di “Noos” verranno dedicate ai viaggi nello spazio e ai loro protagonisti. Insieme a Luca Parmitano, primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, scopriremo il percorso per diventare astronauti. Grazie all’astrofisica Edwige Pezzulli, invece, incontreremo l’autore di una fotografia scattata dalla sonda Voyager che ritrae la terra in mezzo al buio cosmico e capiremo quanto è piccolo il pianeta su cui viviamo. L’astrofisico Luca Perri, infine, continuerà a raccontarci gli errori scientifici commessi dagli sceneggiatori della celebre saga di “Star Wars”. Tornando sulla Terra, invece, il chimico Ruggero Rollini e la fisica Giuliana Galati spiegheranno il meccanismo grazie a cui gli aerei possono volare ogni giorno in cielo.

L’uomo al centro

Grazie a una visita del programma al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, la sesta puntata di “Noos” parlerà anche di protonterapia, una forma avanzata di radioterapia in grado di gettare fasci di protoni sulle cellule cancerose. Insieme alla nutrizionista Elisabetta Bernardi dell’Università di Bari, invece, Alberto Angela tratterà il delicato tema della trasformazione genetica del cibo. Carlo Lucarelli, invece, condividerà alcuni aneddoti legati alla scienza del profiling e allo studio della mente criminale mentre il filosofo Telmo Pievani racconterà l’evoluzione non come una semplice progressione di una specie, ma come un bellissimo albero pieno di ramificazioni. La voce di Paola Cortellesi, infine, sarà protagonista della storia della lettera “R”, portandoci alla scoperta della nascita del nostro alfabeto.

Altre curiosità tra storia e arte

Come anticipato sul sito della Rai, nella sesta puntata di “Noos”, il professor Alessandro Barbero racconterà il rito delle vacanze in Europa a patire da un famoso quadro di Seurat e dalla memorabile battaglia di Lepanto. Le pitture murali di Pompei, invece, diventeranno il pretesto per affrontare con il professor Emmanuele Jannini un fenomeno di cui si parla poco, ma le cui origini sono remote ovvero la pornografia. Infine, il programma darà spazio all’Unità Speciale dei Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale e agli esperti del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, protagonisti del ritrovamento della testa della statua di Hermes del parco archeologico dei Campi Flegrei recentemente sottratta da un vandalo.

L’appuntamento è quindi per questa sera, giovedì 3 agosto, alle 21:25 su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay con Alberto Angela e la sesta e ultima puntata del suo programma “Noos. L’avventura della conoscenza”.

© Riproduzione Riservata