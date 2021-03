“Nada, la bambina che non voleva cantare”, la fiction stasera su Rai 1

Stasera su Raiuno, alle 21:25 , andrà in onda la prima puntata della nuova fiction sulla vita di Nada Malanima: Nada, la bambina che non voleva cantare. Una storia intensa e commovente, un’ulteriore biografia che la Rai ci regala. Come sempre, dopo la settimana di Sanremo, ripercorriamo le tappe della storia di un grande nome della musica Italiana. Protagonista, attrice e cantante, la talentosa Tecla Insolia, accompagnata da un cast attoriale eccezionale.

La nuova fiction su Nada ispirata ad un libro

Nada, qualche anno fa, scrisse una biografia. In quest’ultima ripercorreva le tappe della sua storia come donna e come cantante. Il libro intitolato “Il mio cuore umano”, ha ispirato la regista Costanza Quadriglio, che ne realizzato una fiction. Questa racconta degli anni in cui la grande Mina, o la grande Milva, offoscarono l’escalation della piccola Nada. La giovane donna che realmente non voleva cantare e che mai si sarebbe aspettata un determinato successo. Tutto ha inizio sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo nel 1969 con il brano “Ma che freddo fa”. Da lì, la giovane 16enne, divenne una star senza tempo.

La complessità di un’artista come Nada

Nada è sempre stata una cantante molto particolare. La sua carriera È costellata di continui cambiamenti: musicali, di vita, di amori e altro. Una donna complessa, che ha saputo raggiungere le vette del successo con il brano “Il cuore è uno zingaro” “o Amore disperato”, tra i 45 giri più veduti nel 1983.

Tecla Insolia, giovane promettente cantante ma anche prodigiosa attrice, sarà la giovane Nada, alle prese con i grandi cambiamenti della sua vita, accanto ad una grandiosa madre interpretata da Carolina Crescentini.

Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora.

