“Where is the love” dei Black Eyed Peas, un inno contro il razzismo

In questo inno contro il razzismo, i Black Eyed Peas parlano di diversi problemi che affliggono il mondo, compresi il terrorismo, la guerra e la corruzione. Colpiti da tanta violenza e ingiustizia, essi simulano una telefonata a Dio, chiedendogli appunto: “Dov’è l’amore?”. La stessa domanda che ci poniamo noi oggi di fronte alle immagini di violenza e prevaricazione che arrivano in queste ore dagli Stati Uniti. Infatti, mentre i manifestanti di tutto il mondo scendono in piazza e abbattono i simboli storici dell’oppressione, noi ci chiediamo come siamo arrivati a questo punto. Com’è possibile che ancora oggi, dopo secoli di lotte e battaglie contro il razzismo, non siamo riusciti a debellare la paura del diverso?

Un canzone contro la guerra

Molti hanno visto in questo brano una critica verso l’invasione dell’Afghanistan del 2001, che era avvenuta poco prima della pubblicazione del disco. In un’intervista rilasciata nel 2013 alla BBC, il gruppo ha spiegato le circostanze in cui la canzone è stata ideata. Gli autori si trovavano in tour quando sono occorsi gli attentati dell’11 settembre 2001 e hanno subito deciso di scrivere un testo di grande impatto per sensibilizzare le persone di tutto il mondo.

Where is the love: il testo e la traduzione

What’s wrong with the world, mama

Cos’ha che non va il mondo

People livin’ like they ain’t got no mamas

La gente vive come se non avesse mamme

I think the whole world addicted to the drama

Penso che il mondo intero sia dipendente dal dramma

Only attracted to things that’ll bring you trauma

Solo attirato dalle cose che portano traumi

Overseas, yeah, we try to stop terrorism

Oltremare, si, cerchiamo di fermare il terrorismo

But we still got terrorists here livin’

Ma abbiamo ancora terroristi che vivono qui

In the USA, the big CIA

Negli USA, la grande CIA

The Bloods and The Crips and the KKK

I Bloods e i Crips e il KKK

But if you only have love for your own race

Ma se tu hai solo amore per la tua stessa razza

Then you only leave space to discriminate

Allora lasci solo spazio per discriminare

And to discriminate only generates hate

E discriminare genera solo odio

And when you hate then you’re bound to get irate, yeah

E quando odi allora sei destinato ad irarti

Madness is what you demonstrate

Pazzia è quello che dimostri

And that’s exactly how anger works and operates

Ed è esattamente il modo in cui la rabbia lavora ed opera

Man, you gotta have love just to set it straight

Amico, devi avere l’amore solo per mettere le cose in chiaro

Take control of your mind and meditate

Prendi il controllo della tua mente e medita

Let your soul gravitate to the love, y’all, y’all

Lascia che la tua anima graviti verso l’amore

People killin’, people dyin’

La gente uccide, la gente muore

Children hurt and you hear them cryin’

I bambini sono feriti e li senti piangere

Can you practice what you preach?

Riesci a praticare quello che predichi?

Or would you turn the other cheek?

O porgeresti l’altra guancia?

Father, Father, Father help us

Padre, Padre, Padre aiutaci

Send some guidance from above

Mandaci un po’ di guida dall’altro

‘Cause people got me, got me questionin’

Perché le persone mi fanno pensare

Where is the love (Love)

Dov’è l’amore? (amore)

Where is the love (The love)

Dov’è l’amore? (l’amore)

Where is the love (The love)

Dov’è l’amore? (l’amore)

Where is the love, the love, the love

Dov’è l’amore , l’amore, l’amore

It just ain’t the same, old ways have changed

Non è più lo stesso, i vecchi modi sono cambiati

New days are strange, is the world insane?

I nuovi giorni sono strani, il mondo è malato?

If love and peace are so strong

Se l’amore e la pace sono forti

Why are there pieces of love that don’t belong?

Perché ci sono pezzi d’amore senza posto?

Nations droppin’ bombs

Le nazioni sganciano bombe

Chemical gasses fillin’ lungs of little ones

Gas chimici riempiono i polmoni dei piccoli

With ongoin’ sufferin’ as the youth die young

Con sofferenza continua mentre la gioventù muore giovane

So ask yourself is the lovin’ really gone

Quindi chiediti se l’amore se n’è davvero andato

So I could ask myself really what is goin’ wrong

Quindi potrei chiedere a me stesso cosa sta succedendo

In this world that we livin’ in people keep on givin’ in

In questo mondo in cui viviamo la gente continua ad arrendersi

Makin’ wrong decisions, only visions of them dividends

Fare scelte sbagliate, solo visioni di loro che si dividono

Not respectin’ each other, deny thy brother

Senza rispettarsi gli uni gli altri, negando il proprio fratello

A war is goin’ on but the reason’s undercover

Una guerra sta avanzando ma la ragione è segreta

The truth is kept secret, it’s swept under the rug

La verità è tenuta segreta, è buttata sotto al tappeto

If you never know truth then you never know love

Se non conosci mai la verità allora non conosci mai l’amore

Where’s the love, y’all, come on (I don’t know)

Dov’è l’amore? Forza (non lo so)

Where’s the truth, y’all, come on (I don’t know)

Dov’è la verità? Forza (non lo so)

Where’s the love, y’all

Dov’è l’amore, voi tutti

© Riproduzione Riservata