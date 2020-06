“True Colors” di Cyndi Lauper e l’importanza di essere sempre se stessi

Insieme a “Girls Just Want to Have Fun” e “Time After Time”, “True colors” è una delle canzoni più famose di Cyndi Lauper. A rendere così celebre questo pezzo non è soltanto la sua lieve e incantata musicalità, ma il messaggio identitario che veicola. True colors è, infatti, un invito a essere sempre se stessi, al di là degli schemi e dei modelli che la società ci impone. Considerato come un inno dalla Comunità LGBT, il singolo ha riscosso un grande successo commerciale e, negli anni successivi, ne sono state realizzate numerose cover da parte di artisti come Sarina Paris, Phil Collins e Justin Timberlake.

Il significato di True Colors

La canzone è una lettera aperta a chi si sente diverso ed escluso nella società moderna, a tutti coloro che hanno paura a mostrare i loro veri colori e si nascondono dietro i modelli che la società ci impone.

Tu con gli occhi tristi

non scoraggiarti

Oh ho capito che

è difficile prendere coraggio

in un mondo pieno di gente

puoi perdere tutto di vista

e l’oscurità dentro te

può farti sentire così piccolo

Quella di True colors è una vera e propria esortazione a uscire dalla paura, dall’oscurità che sentiamo dentro, per librarci nel cielo e mostrare chi siamo senza paura.

Ma io vedo i tuoi colori veri

che risplendono dentro te

vedo i tuoi colori veri

ed è per questo che ti amo

quindi non avere paura di mostrarli

I tuoi colori veri

I colori veri sono belli

come un arcobaleno

Nonostante le immagini di speranza e luce che il testo veicola, si avvertono anche le ombre di un mondo ostile, incapace di accogliere le differenze come un valore, un mondo che “ti fa impazzire”.

Mostrami un sorriso allora,

non essere triste, non riesco a ricordare

l’ultima volta che ti ho visto ridere

se questo mondo ti fa impazzire

ed hai già preso tutto ciò che riesci a sopportare

puoi chiamarmi

perché sai che io sarò lì per te

Nonostante le nubi che minacciano l’arcobaleno, quello di “True Colors” è un messaggio di speranza, una vera e propria dichiarazione d’amore. Perché, come canta Cyndi Lauper, l’amore nasce nel momento in cui riesci a vedere e ad accettare i veri colori della persona che hai davanti.

Vedo i tuoi colori veri

ed è per questo che ti amo

quindi non aver paura di mostrarli

i tuoi colori veri

I colori veri sono belli

come un arcobaleno

