Suona il violino dal tetto dell’Ospedale in omaggio ai medici di Cremona

Il violino della musicista Lena Yokoyama ha di nuovo incantato Cremona, stavolta dal tetto dell’ospedale Maggiore, luogo simbolo della lotta al Coronavirus. Nel tardo pomeriggio di giovedì si è diffuso in tutto il quartiere ospedaliero la musica della violinista del Museo del Violino. Un omaggio al personale sanitario, ai pazienti e ai volontari di Samaritan’s Purse che gestiscono l’ospedale da campo.

La performance con il violino

La violinista Lena Yokoyama si è esibita in quattro brani: -“Gabriel’s Oboe” from “Mission” Ennio Morricone, -“Love Theme” from “Nuovo Cinema Paradiso” Ennio & Andrea Morricone, ”Schindler’s list” – John Williams e ”Il Canto degli Italiani”, Inno d’italia – Goffredo Mameli, Michele Novaro.

La raccolta fondi

L’obiettivo della seconda esibizione della violinista, oltre al ricordo delle vittime, è quello di sensibilizzare rilanciando la raccolta fondi a favore di “ Uniti per la provincia di Cremona “, associazione che ha l’obiettivo di sostenere economicamente gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Un modo per supportare la situazione critica che il reparto di Sanità provinciale di Cremona sta vivendo. Attraverso la diffusione del video dell’audizione sui canali ufficiali di Pro Cremona è stata rilanciata la raccolta fondi.

Questa “Audizione a Cremona” è organizzata da Pro Cremona con la preziosa collaborazione dell’ASST di Cremona. Hanno contribuito inoltre l’associazione “Uniti per la provincia di Cremona”, il Comune di Cremona, il Museo del Violino e l’Acid Studio s.r.l.