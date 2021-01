Alessandra Amoroso e Emma Marrone non ne sbagliano una e, quando si mettono insieme, sono in grado di dare vita a qualcosa di magico. Pezzo di cuore, il nuovo loro brano, ne è l’esempio perfetto. Due amiche che parlano, si confrontano su ciò che per loro è l’amore e inizia così un dialogo di confronto e conforto. Scritto da Davide Petrella, questo dialogo tra donna ci emoziona e noi, non riusciamo a smettere di sentirlo.

Un brano che ci fa viaggiare attraverso diverse atmosfere

Il brano veste perfettamente le caratteristiche musicali di Dario Faini, in arte Dardust, in grado di spaziare in diverse atmosfere. 3 minuti e mezzo fatti di diversi livelli, ritmi, strumenti, registri vocali, che solo Emma Marrone e Alessandra Amoroso, insieme, potevano interpretare così.

Il brano parte in maniera soft, con un pianoforte emozionante che accompagna la voce di Emma, calda, vibrante. Si arriva, poi, dentro un mondo più onirico, con suoni vintage, ridondanti. Per arrivare, infine, ad una vera e propria esplosione del ritornello, dove entrambe possono dare sfogo alla loro dote canora, appoggiandosi su un ritmo e dei bassi in grado di arrivare nello “stomaco” di chi ascolta. Che significa? Significa che questa canzone è un vero e proprio viaggio, dove le emozioni seguono il crescendo del ritmo e del volume. Un colpo, dritto nella pancia delle emozioni.

L’esigenza di capire l’amore

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte?

Così inizia il ritornello del nuovo brano di Emma e la Amoroso. Perchè, spesso, in amore, le domande sono molto più numerose delle risposte. E questa canzone parla proprio di due donne che si ritrovano una di fronte all’altra, con gli acciacchi, i dolori, i dubbi, e iniziano ad interrogarsi sul percorso e la natura dell’amore. Si raccontano le loro storie, fatte di dolori e illusioni. La condizione in cui si trovano entrambe, è una condizione di “fermo”, immobilità, impotenza:

“Mi sento come un manichino dentro una vеtrina

Mi sa di miele questa vita, forsе di aspirina

E ci ho provato a imparare l’amore, ma è sempre così

Non riesco a capire cos’è”

Aiutarsi a vicenda davanti alle difficoltà dell’amore

L’amicizia e la solidarietà femminile, servono anche e soprattutto quando il resto del mondo sembra essere un enorme enigma. Sembra inghiottirci in un vortice che non riusciamo ben a comprendere e questo ci spaventa. Avere una mano tesa, una mano amica, ci fa sentire meno soli. Così, proprio con questa mano tesa, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, si ritrovano a reagire alla confusione.

“E tu e tu mi sembri più confusa di me

E tu e tu dicevi è sempre così

E tu e tu ancora mille domande”

Nonostante questo però, insieme si può imparare, insieme si può crescere.

“Ora che abbiamo imparato l’amore

Imparato l’amore

Ora che abbiamo imparato l’amore non so smettere”

Pezzo di cuore, testo

Tra una chiamata e un mal di testa

Ti lascio scivolare via

Scappiamo via sempre di fretta, ah

Che brutta questa frenesia

Lasciami entrare un po’ di luce in casa

Oggi neanche mi difendo

Sempre gli stessi errori dove c’era il mare adesso è solo fango

E come un valzer la domenica in periferia

Tra le campane le sirene della polizia

C’è una bambina che abbraccia sua madre che sembra la mia

Mi sento come un manichino dentro una vеtrina

Mi sa di miele questa vita, forsе di aspirina

E ci ho provato a imparare l’amore, ma è sempre così

Non riesco a capire cos’è

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l’amore

A imparare l’amore

Ci ho provato a imparare l’amore

Ma è più forte di me

L’incenso che avvolge la stanza

Sembra una nebbia di città

Mi sveglia un autobus che passa

Ripenso a qualche sera fa

Quando mi urlasti: “Ragazzina, oggi proprio non ti sto capendo”

Sei sempre bravo tu a ferire, quante inutili parole al vento

Ancora le sento

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Io ci ho provato a imparare l’amore

Imparare l’amore

Ci ho provato a imparare l’amore

Ma è più forte di me

E tu e tu mi sembri più confusa di me

E tu e tu dicevi è sempre così

E tu e tu ancora mille domande

Ma non feriscono più

E quanto tempo ci vuole per abbracciarsi la notte

In strada anche se piove, senza chiedere mai

Senza capire mai, senza capire

Ti ho dato un pezzo di cuore

Mi prendo tutte le colpe

Ora che abbiamo imparato l’amore

Imparato l’amore

Ora che abbiamo imparato l’amore non so smettere

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata