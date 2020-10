“Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano è un inno a essere se stessi

Una delle canzoni più celebri di Rino Gaetano. Immaginiamoci in automobile, fuori fa molto caldo, ci stiamo dirigendo a qualche mostra o a qualche festival letterario. I finestrini sono abbassati per fare entrare un filo d’aria. Alla radio passano solo della musichetta chiassosa che annuncia che l’estate sta per iniziare. Ma all’improvviso la nostra attenzione viene colpita da un classicone della musica italiana: “ Mio fratello è figlio unico ” di Rino Gaetano.

Questa canzone ci riporta indietro nel tempo e ci emoziona. Sì, ci emoziona, perché la voce di Rino Gaetano è sincera, viene dal cuore, non si tratta di un’esibizione finta e ipocrita. Inoltre le parole del testo hanno il sapore di storia. Anche se non abbiamo vissuto negli anni Settanta, il testo ci porta in un’altra epoca. Il brano è tratto dall’omonimo album del cantante Rino Gaetano, il secondo: Rolling Stones l’ha inserito nella classifica dei “100 dischi italiani più belli di sempre” alla quattordicesima posizione.

Lontano dalle mode

Il testo della canzone di Rino Gaetano è concepito come una lista di luoghi comuni tipici dell’uomo medio degli anni Settanta: infatti lo stereotipo di persona “normale” era quella dell’uomo che seguiva determinate mode, vissute come regole del vivere sociale. Chi non ha mai preso un treno rapido Taranto-Ancona? Chi non ha mai pagato per fare l’amore? Beh Mario, che è “figlio unico” perché è lontano dalle mode, lontano dai luoghi comuni, perché è indipendente e si concede il lusso di essere se stesso, di ragionare con la propria testa.

Per questo motivo, Mario è solo, perché non riesce ad inserirsi nella società piena e stracolma di cliché, di regole già scritte, che tutti come automi seguono e assimilano. Chi non ha mai criticato un film senza vederlo? La gente non pensa, non riflette prima di parlare. Mario invece dà ancora un certo valore alla riflessione, al costruirsi un’idea.

Il ritornello “E ti amo Mario” cantato da Rino Gaetano è una sorta di fare il verso alle canzoni d’amore che in quegli anni erano in testa alle classifiche, proprio perché seguite da tutti e diventate una vera e propria moda.

Il testo

Mio fratello è figlio unico

Perché non ha mai trovato il coraggio d’operarsi al fegato

E non ha mai pagato per fare l’amore

E non ha mai vinto un premio aziendale

E non ha mai viaggiato in seconda classe

Sul rapido Taranto-Ancona

E non ha mai criticato un film

Senza prima, prima vederlo

Mio fratello è figlio unico

Perché è convinto che Chinaglia

Non può passare al Frosinone

Perché è convinto che nell’amaro benedettino

Non sta il segreto della felicità

Perché è convinto che anche chi non legge Freud

Può vivere cent’anni

Perché è convinto che esistono ancora

Gli sfruttati malpagati e frustrati

Mio fratello è figlio unico

Sfruttato, represso, calpestato, odiato

E ti amo Mario

Mio fratello è figlio unico

Deriso, frustrato, picchiato, derubato

E ti amo Mario