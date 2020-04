Michela Murgia contro Franco Battiato, "I suoi testi sono min..."

“Franco Battiato è considerato un autore intellettuale. E invece, tu ti vai a fare le analisi dei suoi testi e sono delle min… assolute, citazioni su citazioni e nessuno significato reale. Togli due testi, forse, e il resto…”. Ad Affermarlo Michela Murgia nel corso di una videochat con la scrittrice Chiara Valerio all’interno della rubrica “Buon vicinato“.

L’opinione su Franco Battiato

Così commenta la scrittrice sul suo canale youtube il video. “C’è un misterioso equivoco in forza del quale Franco Battiato gode di un’aura da intellettuale che non ha alcun appoggio sui suoi testi. Non sappiamo se sia la suggestione indotta dall’uso di parole difficili e geografie esotiche o la fascinazione del misticismo orientale evocato (ma mai dispiegato) nei testi di Fleur Jaeggy. Ci resta però un dubbio: e se il vero gesto intellettuale di Battiato fosse semplicemente l’elettronica?”

La reazione del web

I tanti i fan del cantautore Franco Battiato non hanno di certo apprezzato le parole della Murgia, tanto da considerarla una “incompetente”. “Davvero incommentabile”, scrive un utente. Di seguito, vi riportiamo alcuni commenti. “Murgia, non hai minimamente idea di chi sia Battiato”. “Un’occasione sprecata per tacere”. “È in cerca di visibilità”. “Parla di cose che non conosce”.

