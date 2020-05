“Ma il cielo è sempre più blu”, 50 artisti cantano insieme per la Croce rossa

Oltre 50 star della musica italiana, tutte insieme sulle note di Rino Gaetano, a sostegno della Croce Rossa Italiana. Dalla mezzanotte di venerdi 8 maggio è online il brano “Il cielo è sempre più blu” interpretato da 50 artisti italiani. Tutti i diritti saranno devoluti alla Croce rossa italiana per sostenere Il tempo della gentilezza, progetto a supporto delle persone più fragili colpite dall’emergenza Coronavirus. A sostenere l’iniziativa le principali associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI.

Gli artisti coinvolti

Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa in favore della croce rossa sono Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni. Tra loro anche Alessandro Gaetano, nipote di Rino.

L’Italia che c’è

Il brano “Ma il cielo è sempre più blu” è stato, fin dai primi giorni di distanziamento sociale. La scelta popolare per poter far sentire che l’Italia c’è. Grazie alle strofe formate da frasi staccate che si susseguono una dopo l’altra, il brano si presta ad essere ‘ricomposto’ usando frammenti di audio inviati via web da ogni singolo cantante. L’idea di reincidere “Ma il cielo è sempre più blu” è nata dal giornalista musicale Franco Zanetti. Quest’ultimo ha lanciato la proposta di riunire quante più voci per raccogliere fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana.

Brano corale

A rispondere alla chiamata sono stati subito Takagi & Ketra e Dardust, i produttori dei più grandi successi italiani degli ultimi anni, che hanno unito sorprendentemente artisti di generi e generazioni molto diverse, nell’impresa di produrre un brano corale senza precedenti, mixato da Pinaxa.

