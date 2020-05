“La città vecchia”, la canzone di De André citata da Papa Francesco

Fabrizio De André ha spesso nelle sue canzoni affrontato storie di emarginazione, che ha raccontato la vita dei bassifondi, le difficoltà e i dolori della povera gente. Una caratteristica che non è sfuggita a Papa Francesco, che ha voluto citare dei passi della canzone “La città vecchia” per la prefazione di un libro argentino. Si tratta dell’opera del giornalista italo-argentino Alver Metalli, “Cuarentena – Diario dalla ‘peste’ in una bidonville argentina”, in uscita esce per le edizioni San Paolo.

Quartieri dove “il sole del buon Dio non dà i suoi raggi”

Papa Bergoglio presenta il libro come ”un diario che racconta giorno dopo giorno la ‘Cuarentena’ vissuta dal giornalista tra le catapecchie de ‘La Carcova’, in una delle villas miseria, le baraccopoli di Buenos Aires dove opera un gruppo di sacerdoti a cui voglio tanto bene.” Una situazione che al Papa ricorda “i versi di un cantautore italiano, Fabrizio de André, che raccontano di quartieri malfamati dove ‘il sole del buon Dio non dà i suoi raggi’ perché troppo impegnato a ‘scaldar la gente di altri paraggi’.”

La città vecchia di Fabrizio De André

Nei quartieri dove il sole del buon Dio

Non da i suoi raggi

Ha già troppi impegni per scaldar la gente

D’altri paraggi

Una bimba canta la canzone antica

Della donnaccia

Quel che ancor non sai tu lo imparerai

Solo qui fra le mie braccia

E se alla sua età le difetterà la campetenza

Presto affinerà le capacità con l’esperienza

Dove sono andati i tempi d’una volta, per Giunone

Quando ci voleva per fare il mestiere

Anche un po’ di vocazione?

Una gamba qua una gamba là

Gonfi di vino

Quattro pensionati mezzo avvelenati

Al tavolino

Li troverai là col tempo che fa

Estate inverno

A stratracannare a strameledir

Le donne il tempo ed il governo

Loro cercan là la felicità

Dentro a un bicchiere

Per dimenticare d’esser stati presi

Per il sedere

Ci sarà allegria anche in agonia

Col vino forte

Porteran sul viso l’ombra di un sorriso

Fra le braccia della morte

Vecchio professore cosa vai cercando

In quel portone

Forse quella che sola ti può dare

Una lezione

Quella che di giorno chiami con disprezzo

Pubblica moglie

Quella che di notte stabilisce il prezzo

Alle tue voglie

Tu la cercherai tu la invocherai

Più d’una notte

Ti alzerai disfatto rimandando tutto

Al ventisette

Quando incasserai delapiderai

Mezza pensione

Diecimila lire per sentirti dire

“Micio bello e bamboccione”

Se ti inoltrerai lungo le calate

Dei vecchi moli

In quell’aria spessa carica di sale

Gonfia di odori

Lì ci troverai i ladri gli assassini

E il tipo strano

Quello che ha venduto per tremila lire

Sua madre a un nano

Se tu penserai e giudicherai

Da buon borghese

Li condannerai a cinquemila anni

Più le spese

Ma se capirai se li cercherai

Fino in fondo

Se non sono gigli son pur sempre figli

Vittime di questo mondo

