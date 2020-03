Joan Baez canta “Un mondo d’amore” dedicata all’Italia

Joan Baez dedica all’Italia e agli Italiani un video postato sui suoi social in cui canta “Un mondo d’amore” di Gianni Morandi. Un gesto di grande solidarietà quello dell’artista newyorchese, che non può che renderci orgogliosi. “Vedere gli italiani cantare dai balconi è stata una forte fonte di ispirazione per tutto il mondo”, afferma Joan Baez.

La cantante, che nel video ha la sensibilità e le gentilezza di scusarsi per il suo italiano, fa un grande tributo al nostro Paese. Un inno all’amore e alla fratellanza, proprio come il testo della canzone “Un mondo di amore” di Gianni Morandi. Nel video vediamo Joan Baez nella sua casa e in regime di quarantena. Anche questo un gesto di grande civiltà.

Joan Baez, detta l’Usignolo di Woodstock” è una delle icone mondiali della lotta per i diritti civili, del pacifismo, del rispetto della donne. Celebre la sua relazione con Bob Dylan sia artistica che sentimentale.

Continua dopo la pubblicità

A post shared by Joan Baez (@joancbaez) on Mar 28, 2020 at 9:37am PDT

“Un Mondo d’amore”

C’è un grande prato verde

Dove nascono speranze

Che si chiamano ragazzi

Quello è il grande prato dell’amore

Non tradirli mai,

Hanno vede in te.

Non li deludere,

Credono in te.

Non farli piangere,

Vivono in te.

Non li abbandonare,

Ti mancheranno.

Quando avrai le mani stanche tutto lascerai,

Per le cose belle

Ti ringrazieranno,

Soffriranno per li errori tuoi.

E tu ragazzo non lo sai,

Ma nei tuoi occhi c’è già lei,

Ti chiederà l’amore, ma

L’amore ha I suoi comandamenti.