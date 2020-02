Jessica Notaro canta un brano contro la violenza sulle donne

Ospite speciale della prima puntata del 70° Festival della canzone italiana è stata l’ex modella riminese Jessica Notaro, protagonista di un caso di cronaca che ha scioccato l’Italia.

Un gesto vigliacco e la forza di rinascere

Tre anni fa il suo ex compagno l’aggredisce per strada, le getta dell’acido in faccia e sfigura irrimediabilmente il suo volto. Eppure ieri la Notaro sale sul palco per testimoniare contro la violenza e per dedicare un brano al coraggio di tutte donne che sono riuscite a superare il trauma subito.