“In mezzo a questo dolore, a volte basta una canzone a ricordarti chi sei”, Brunori Sas

Psicosi o paura giustificata? Difficile rispondere a questa domanda nel cuore di una Milano stranamente silenziosa, dove i mezzi pubblici sono semi deserti e ci si guarda con sospetto al primo colpo di tosse. Cinema, musei e teatri hanno abbassato le serrande, insieme alle scuole di tutta la Lombardia. Eppure, è proprio in questo momento che noi invochiamo l’arte, la musica e la cultura più di ogni altra cosa. Affidarci al pensiero dei grandi autori, ma anche danzare e cantare, sono queste le cose che ci possono aiutare a combattere – almeno un po’ – la paura che si annida dentro ciascuno di noi. Così, mentre la cronaca galoppa, noi abbiamo scelto di fermarci un attimo e concederci un momento di liberazione dall’angoscia, un momento per cantare la nostra paura e unirci tutti insieme in un “no” deciso alla psicosi da Coronavirus. Ci affidiamo alle parole di uno dei cantautori italiani che meglio di altri racconta le nevrosi e le angosce dell’uomo contemporaneo. Stiamo parlano di Brunori Sas e la sua canzone è la celeberrima “Canzone contro la paura“.

Canzone contro la paura

Scrivo canzoni poco intelligenti

che le capisci subito non appena le senti

canzoni buone per andarci la domenica al mare,

canzoni buone da mangiare

Sono canzoni poco irriverenti

insomma canzoni come me

che ho perso tutti i denti

canzoni per chi non ha voglia d’abbaiare o di ringhiare

canzoni tanto per cantare

Canzoni che parlano d’amore,

perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare?

Che sei ti guardi intorno non c’è niente da cantare

solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male

Perciò sarò superficiale,

ma in mezzo a questo dolore

e in tutto questo rancore

io canto solo per me

Le mie canzoni poco intelligenti

che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti

canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare

canzoni per dimenticare.

Sono canzoni poco consistenti, insomma

canzoni come me che non faccio più ragionamenti

che voglio solo sensazioni, solo sentimenti

e una tazzina di caffè.

Canzoni che parlano d’amore

perché alla fine dai di che altro vuoi parlare?

Che se ti guardi intorno non c’è molto da cantare,

solamente una tristezza che è difficile toccare

Perciò sarò superficiale,

ma in mezzo a questo dolore

e in tutto questo rumore

io canto un mondo che non c’è

E invece no tu vuoi canzoni emozionanti

che ti acchiappano alla gola senza tanti complimenti

canzoni come sberle in faccia per costringerti a pensare

canzoni belle da restarci male

Quelle canzoni da cantare a squarciagola

come se cinquemila voci diventassero una sola

canzoni ché ti amo ancora, anche se è triste anche se è dura

canzoni contro la paura

Canzoni che ti salvano la vita

che ti fanno dire: “No, cazzo non è ancora finita!”

che ti danno la forza di ricominciare

che ti tengono in piedi quando senti di crollare

Ma non ti sembra un miracolo

che in mezzo a questo dolore

e in tutto questo rumore

a volte basta una canzone

anche una stupida canzone

solo una stupida canzone

a ricordarti chi sei

a ricordarti chi sei

Ma non ti sembra un miracolo

che in mezzo a questo dolore e in tutto questo rumore

a volte basta una canzone

anche una stupida canzone

solo una stupida canzone

a ricordarti chi sei

© Riproduzione Riservata