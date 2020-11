Gianna Nannini è tornata con un nuovo album di inediti. Dopo aver lanciato il primo singolo, da oggi venerdì 15 novembre, è in vendita l’album La differenza. Dieci canzoni nate in uno studio di Londra con piano, voce e chitarra per cantare quanto sia bella e preziosa la differenza e quanto ognuno di noi possa fare nel suo piccolo la differenza. A partire da un gesto gentile o da un atto di forza, o dal coraggio con cui decidiamo di vivere un sentimento. E l’amore è infatti il protagonista del singolo che dà il titolo al nuovo album di Gianna Nannini: La differenza.

Il significato della canzone

Nella canzone si parla di una donna innamorata che vive con coraggio l’amore, abbandonandosi a esso, senza costruire muri, né nascondersi dietro a un’apparente indifferenza. Gianna Nannini ribalta il tòpos del “In amore vince chi fugge” per celebrare invece chi in amore decide di restare, di non indossare maschere e arrendersi al sentimento. Nella canzone l’io – che appare in un primo momento come il soggetto dipendente – si rivela essere la colonna portante della relazione amorosa, ovvero colei che fa la differenza. Fare la differenza in amore significa dunque abbattere i muri invece di costruirli, spogliarsi invece che armarsi di una corazza, abbandonarsi al posto di resistere alla furia del sentimento. Una canzone delicata che ci fa riflettere sull’amore e sulle paure che ognuno di noi vive nell’incontro con l’Altro, con la persona che più di ogni altra saprà renderci vulnerabili.

Il testo “La Differenza” di Gianna Nannini

Ma dove vai, senza di me

hai visto quanta confusione

le strade tornano da noi

ma è proprio vero

che siamo qui

e chi lo sa, meglio di te

che male fa l’indifferenza

mi manca solo una domanda, sai

mi porti via se te ne vai?

E poi non so chi sei

ma forse amare è non sapere mai abbastanza

e ti credo un po’ di più

quando non mi parli più

E hai ragione tu

in questo gioco vince solo chi si arrende

non te lo ricordi più

che me lo dicevi tu

Ho abbracciato il deserto

fuori e dentro di me

E tutto quello che avevo

io l’ho dato a te

Ma dove vai, senza di me

hai visto quanta confusione

le strade tornano da noi

ma è proprio vero

che siamo qui

e chi lo sa, meglio di te

che male fa l’indifferenza

mi manca solo una domanda, sai

mi porti via se te ne vai?

E poi non so chi sei

ma forse amare è non sapere mai abbastanza

e ti credo un po’ di più

quando non mi parli più E hai ragione tu

in questo gioco vince solo chi si arrende

non te lo ricordi più

che me lo dicevi tu Ho abbracciato il deserto

fuori e dentro di me

E tutto quello che avevo

io l’ho dato a te Sei

ancora tu

ma tra noi due la faccio io

la differenza

non te lo dirò mai più

non te lo dirò mai più Amore mio sei tu

ancora tu

nei giorni lenti io ti porto via nei sogni

non te lo dirò mai più

questo lo sai solo tu Sai

come sei tu

ma tra noi due la faccio io

la differenza

