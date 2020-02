Il significato di “Here comes the sun” dei Beatles, un messaggio di speranza che illumina il mondo

Composta da George Harrison, “Here Comes the Sun” è una canzone dei Beatles del 1969, contenuta nell’album “Abbey Road“. Grazie alla sua musicalità cristallina e al testo senza tempo, “Here comes the sun” è il simbolo di un’umanità piena di speranza, che si scalda al tepore di un sole caldo e avvolgente. La sua bellezza ha fatto sì che nel 1977 l’astronomo Carl Sagan proponesse di includere la canzone nella Registrazione d’Oro della sonda spaziale Voyager 1 per rappresentare la specie umana di fronte a un eventuale extraterrestre. La proposta fu accolta con entusiasmo dai Beatles, ma, non avendo ancora il copyright del brano, la sonda partì silente senza che “Here comes the sun” venisse inclusa nella registrazione.

Come nasce “Here comes the sun”

George Harrison stava attraversando un momento difficile, quando una mattina di primavera del 1969 decise di presentarsi a casa dell’amico Eric Clapton per fargli ascoltare dei nastri. I due sedevano nel giardino della grande vita di Clapton, sotto un sole caldo e ristoratore, quando a Harrison giunse l’ispirazione per una canzone che fosse dedicata appunto al sole. Nasce così “Here comes the sun”, uno dei pezzi memorabili della storia dei Beatles.

Il significato della canzone

A volte, basta meno di quanto pensiamo per risollevarci dopo un momento buio. Un sorriso, una carezza, o il primo raggio di sole primaverile che ci scalda dopo un rigido inverno. È un sole ristoratore, che sorge quando meno te lo aspetti e riporta il sorriso sui volti stanchi e consumati dall’inverno. Il sole diventa nella canzone di Harrison il simbolo di una rinascita, l’esemplificazione perfetta di un’umanità che si affaccia al presente con speranza e fiducia nel domani.

Here comes the sun, here comes the sun

Ecco che arriva il sole, ecco che arriva il sole

And I say it’s all right

E dico che tutto va bene

Little darling, it’s been a long cold lonely winter

Piccolo tesoro, è stato un inverno lungo, freddo e malinconico

Little darling, it feels like years since it’s been here

Piccolo tesoro, sembra che sia durato per anni

Here comes the sun, here comes the sun

Ecco che arriva il sole, ecco che arriva il sole

And I say it’s all right

E dico che tutto va bene

Little darling, the smiles returning to the faces

Piccolo tesoro, i sorrisi tornano sui volti

Little darling, it seems like years since it’s been here

Piccolo tesoro, sembra che sia durato per anni

Here comes the sun, here comes the sun

Ecco che arriva il sole, ecco che arriva il sole

And I say it’s all right

E dico che tutto va bene

Sun, sun, sun, here it comes

Sole, sole, sole, ecco che arriva

Sun, sun, sun, here it comes

Sole, sole, sole, ecco che arriva

Sun, sun, sun, here it comes

Sole, sole, sole, ecco che arriva

Sun, sun, sun, here it comes

Sole, sole, sole, ecco che arriva

Sun, sun, sun, here it comes

Sole, sole, sole, ecco che arriva

Little darling, I feel that ice is slowly melting

Piccolo tesoro, sento che il ghiaccio si sta lentamente sciogliendo

Little darling, it seems like years since it’s been clear

Piccolo tesoro, sembra che sia chiaro da anni

Here comes the sun, here comes the sun

Ecco che arriva il sole, ecco che arriva il sole

And I say it’s all right

E dico che tutto va bene

Here comes the sun, here comes the sun

Ecco che arriva il sole, ecco che arriva il sole

It’s all right, it’s all right

Va tutto bene, va tutto bene

© Riproduzione Riservata