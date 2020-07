Ermal Meta, rimandati i concerti a dicembre 2021: ecco le nuove date

A causa della gestione dell’emergenza COVID-19, Ermal Meta ha comunicato che i concerti in programma per marzo 2021 saranno spostati a dicembre dell’anno prossimo. Ad annunciarlo è stato il cantante su Twitter, generando commenti e tristezza in tutti i suoi fan.

L’annuncio di Ermal Meta

Ciao amici, purtroppo l’incertezza di quello che stiamo vivendo ci ha costretti a spostare le date dei concerti, previste per marzo 2021, a dicembre, con conseguente slittamento del disco. Marzo sembrava abbastanza lontano, ma i tempi imprevedibili che viviamo ci hanno fatto pensare che probabilmente non è così. Vorrei intraprendere questo nuovo percorso senza impedimenti, senza limiti imposti da situazioni sanitarie che sono più importanti. Vorrei che veniste ai miei concerti senza la paura di chi vi sta accanto e che poteste cantare e divertirvi come sempre. Bisognerà aspettare un po’ di più, ma sarà per la sicurezza e la tranquillità di tutti quanti. Nel frattempo ci sarà molto da fare e gli “incontri” non mancheranno. Vi abbraccio e vi ringrazio.

Ermal

Le nuove date del tour

02 dicembre al PalaInvent di JESOLO (VE) (recupero del concerto del 3 marzo 2021)

04 dicembre al Pala Alpitour di TORINO (recupero del concerto del 13 marzo 2021)

07 dicembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE (recupero del concerto del 16 marzo 2021)

11 dicembre alla Unipol Arena di CASALECCHIO DI RENO (BO) (recupero del concerto del 22 marzo 2021)

13 dicembre al Mediolanum Forum di MILANO (recupero del concerto del 5 marzo 2021)

20 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA (recupero del concerto del 20 marzo 2021)

Entro il 30 settembre sarà comunicata la data di recupero del concerto inizialmente previsto al Pala Florio di BARI l’8 marzo 2021.

I biglietti già acquistati per gli show previsti a marzo 2021 rimangono validi per gli show di dicembre 2021.

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili qui.

