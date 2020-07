Filippo Mastrangelo, il giovane chitarrista che si è fatto conoscere durante il lockdown, suonando da un terrazzo di Piazza Navona, rende omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso ieri. Con le ultime luci del tramonto, il chitarrista è uscita ancora una volta su quella terrazza che si affaccia sulla città eterna per rendere omaggio al maestro. Un momento davvero emozionante, scandito dalle note de “La califfa”, una delle composizioni più commoventi di Ennio Morricone, colonna sonora dell’omonimo film del 1970 con Ugo Tognazzi e Romy Schneider.

Addio maestro

“Non potevamo non celebrare il mestro Morricone, nel giorno in cui è andato via,con una delle sue più commoventi composizioni”, scrive Filippo su Instagram. “Il maestro ci ha lasciato. Ma il maestro ci ha lasciato anche incredibile musica per nutrire la nostra esistenza di poveri mortali, Lui che con le sue note resterà per l’infinito, Lui che ci ha regalato musica immortale. Lui che in realtà, con la Sua musica, non ci lascierà mai.

Addio maestro e grazie”.

L’omaggio a Ennio Morricone

