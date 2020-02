È morta Mirella Freni, la stella della lirica italiana legata a Luciano Pavarotti

È morta la soprano Mirella Freni, stella della lirica italiana, che con la sua voce ha stregato i teatri di tutto il mondo.

“Un giorno o triste per la lirica e per la cultura. Ci ha lasciato Mirella Freni un grande soprano, un talento italiano che con la sua voce ha saputo emozionare il mondo intero”. Così il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.