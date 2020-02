“Dov’è” de Le Vibrazioni a Sanremo, il bisogno di superare le difficoltà della vita

Le Vibrazioni tornano in gara a Sanremo 2020 con la canzone “Dov’è”. Il brano al termine della prima serata del Festival è risultato il più votato dalla giuria demoscopica presente all’Ariston e composta da oltre 300 persone, chiamata ad esprimersi sui primi dodici cantanti che si sono esibiti ieri sera.

Oltre le difficoltà

La canzone parla della capacità di riuscire a superare le difficoltà che si incontrano nella vita, senza farsi buttare giù dai problemi di tutti i giorni, piccoli o grandi che siano. Il brano parte con i dubbi e le perplessità del protagonista, impegnato a cercare di “capire quello / Che non so capire / Fuori vola polline / E ho creduto fosse neve”. Dubbi che riguardano anche la sua persona e lo portano a cercare “dai vicini / La mia dose giornaliera / Di sorrisi ricambiati / Per potermi poi sentire / Socialmente in pace / Con il mondo e con il mio quartiere.