“Depende” di Jarabe de Palo ci ricorda che nella vita tutto è relativo

È morto, a 53 anni, il cantante degli Jarabe de Palo Pau Dones. Il leader, cantante e chitarrista del gruppo spagnolo Jarabe de Palo era originario dell’Aragona, ma cresciuto a Barcellona. Amato e apprezzato in tutto il mondo come una delle voci spagnole più significative degli ultimi 25 anni, tra i suoi maggiori successi ricordiamo “La Flaca” e “Depende”. In suo ricordo, analizziamo oggi “Depende”, un brano del 1998, realizzato in collaborazione con Jovanotti.

Il significato di “Depende”

Fra i pezzi di maggiore successo dell’estate del 1998, “Depende” è un vero e proprio omaggio al relativismo. In un mondo dominato dalle certezze scientifiche e da uno sfrenato razionalismo, il testo della canzone ci ricorda che tutto è relativo. Ovvero che la nostra percezione della realtà cambia a seconda del punto di vista che assumiamo. Per cui, prima di asserire che qualcosa è giusto o sbagliato, dobbiamo provare a cambiare punto di vista, accogliendo la complessità che ne deriva come un valore. “Depende” è un invito a guardare il mondo con nuovi occhi, a non accontentarsi di rimanere seduti, a esplorare e a cambiare angolazione, per scoprire della realtà i suoi aspetti inediti e fino a quel momento sconosciuti.

La traduzione

Che Il bianco sia bianco

Che il nero sia nero

Che uno e uno siano due

Che la scienza dice il vero

Dipende

E che siamo di passaggio

Come nuvole nell’aria

Si nasce e poi si muore

Questa vita è straordinaria

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Ma che bello questo amore

Specialmente in primavera

Che domani sorge il sole

Perché siamo in agosto

Dipende

E che più che passa il tempo

E più il vino si fa buono

E quest’onda fa su e giù

E ti porta giù e su

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

E se tu dirai di si

Con il suono della voce

Mi vedrai come morir

Inchiodato alla tua croce

Dipende

Non ho mai vissuto niente

Che mi piaccia come te

E non troverai nessuno

Che ti ami come me

Dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

Dipende, da che dipende,

Da che punto guardi il mondo tutto dipende

© Riproduzione Riservata