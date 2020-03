Coronavirus, Placido Domingo è stato dimesso dall’ospedale

Placido Domingo è stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato ed è tornato nella sua casa di Acapulco. Il tenore spagnolo aveva annunciato una settimana fa di essere positivo al Coronavirus. Proprio ieri, la CNN aveva parlato di un peggioramento del quadro clinico del tenore spagnolo. In seguito alle notizie allarmanti circolate sulla stampa, Domingo è intevenuto su Facebook per chiarire meglio le sue attuali condizioni.

L’annuncio su Facebook

“Cari amici, sui social e sulla stampa sono circolate molte informazioni confuse ed errate sulle mie condizioni attuali di salute. Io sono a casa e mi sento bene – scrive il tenore su Facebook – Fortunatamente, vista la mia età e le mie co-patologie, fin dai primissimi sintomi sono stato sotto supervisione medica, perciò è stata subito sospettata l’infezione da Coronavirus e questo mi ha aiutato molto. Ora continuo la terapia e il riposo”. “Il mio pensiero in questo momento è per chi soffre e per chi sta generosamente lottando per salvare vite umane – aggiunge Domingo – Ringrazio tutti per l’affetto e ancora una volta raccomando a tutti di restare a casa al sicuro”.

