“Che coss’è l’amor” di Vinicio Capossela e i mille volti dell’amore

Vinicio Capossela: Che cos’è l’amore? è la domanda che tutti si pongono senza effettivamente trovare una risposta, proprio perché l’amore è soggettivo ed è un sentimento troppo vasto per poter essere esaudito con una semplice risposta. Scrittori, poeti, artisti però non si sono arresi e hanno sempre cercato di rispondere.

Uno di questi è Vinicio Capossela, il cantautore nato ad Hannover in Germania, ma cresciuto in Italia e legatissimo alle sue origini meridionali, autore anche del libro Il paese dei coppoloni , che in una delle sue canzoni più famose,, uscita nel 1994 nell’album Camera a Sud,