Arisa e il coraggio di essere se stesse: “Non sono come tu mi vuoi”

Nello scatto postato oggi su Instagram, Arisa si è mostrata senza parrucca, con un taglio cortissimo. Scomparsa la parrucca che aveva rivendicato qualche giorno fa, Arisa ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne. Un invito ad amarsi e a mostrarsi per quello che si è. Un atto di coraggio, come lei stessa scrive al termine di un lungo post che accompagna lo scatto, che la spinge a mostrare la sua testa rasata e rivolgere un appello alle donne. Di recente, l’artista ha confessato si soffrire di tricotillomania che la costringe spesso a tagliare i capelli molto corti.

Il messaggio di Arisa

“Io non sono come tu mi vuoi – ha scritto Arisa -, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per le piogge di likes alla mia bella parrucca, farò i complimenti a chi l’ha fatta – ha aggiunto Arisa -, ma io sono questa, che tu lo voglia o no. Io voglio essere quella che sono, amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua. Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire f**a sui social, fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare. Ne ho di cose da dire, di cose da dare – ha concluso – tutte noi siamo un pozzo prezioso di sorprese e abilità ma spesso ci lasciamo condizionare e ci perdiamo un bicchiere d’acqua, coraggio tipe”.

