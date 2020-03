Andrea Bocelli canterà in streaming insieme a Fedez per raccolta fondi

Proseguono le iniziative di Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni così difficili a causa della pandemia di Coronavirus. La coppia ha annunciato un nuovo appuntamento per oggi 19 marzo alle ore 18. Sarà presente Andrea Bocelli in diretta Instagram, per promuovere, insieme alla coppia, anche la propria raccolta fondi per l’ospedale di Camerino.

Andrea Bocelli canta in diretta streaming

Con un video sui social, Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la presenza di Andrea Bocelli. “Sarà con noi a cantare sul balcone. Ci ha chiesto di divulgare la sua raccolta fondi. Da oggi i nostri account social sono a disposizione per cercare di aumentare la partecipazione a questa iniziativa benefica”.

La raccolta fondi per il Covid Hospital di Camerino

La campagna è arriva a toccare quota 30 mila euro ed è sponsorizzata dall’Andrea Bocelli Foundation che ha scelto di sostenere il Covid Hospital di Camerino, una comunità nella quale è stato avviato un progetto di ricostruzione post sisma del 2016. L’obiettivo del flashmob è quello di sensibilizzare le persone ad aiutare nella raccolta fondi per permettere poi alla struttura l’acquisto di materiale sanitario come respiratori e monitor.

