“Mrs. Potter”, il film che racconta la storia dell’autrice di Peter Coniglio

Il film

Questa sera su La 7d, canale 29, andrà in onda “Mrs. Potter”, un film del 2006 diretto da Chris Noonan che racconta la vita di Beatrix Potter, artista inglese e autrice di numerosi libri per bambini. Dal suo personaggio più famoso, Peter Coniglio, sono stati tratti film, serie tv e cartoni animati.

“Mrs. Potter”, la trama

Londra, 1902, la borghese Beatrix Potter è una ancora nubile ragazza che vive con i suoi genitori. Determinata e anticonformista, ha un unico sogno: diventare autrice di libri per bambini. Un giorno Miss Potter si reca alla casa editrice Frederick Warne & Co e propone ai proprietari di pubblicare “Il racconto di Peter Coniglio”. Norman Warne, entusiasta della storia, acconsente e il libro ha subito un grande successo. Quello di Beatrix diventa pian piano un lavoro e così vengono pubblicati altri due suoi libri. Tra una copia venduta e l’altra, Beatrix e Norman diventano sempre più intimi, nonostante i genitori di lei non siano molto contenti. Per celebrare Beatrix invita Norman e la sua famiglia a casa per Natale.

La dolcezza di Beatrix e dei suoi racconti

Beatrix Potter fu un grande esempio per l’epoca, nubile e ribelle, nonostante la ricchezza dei genitori, decise di lavorare e di pubblicare i suoi racconti. Era raro che le donne pubblicassero libri, ma il caso di Beatrix ebbe un enorme successo. I suoi personaggi, disegnati con la cura di chi mette anima e corpo in ciò che fa, raccontavano storie e vivevano avventure incredibili nella campagna inglese. Ancora oggi, “Peter Coniglio” e i suoi amici sono di grande compagnia per i più piccoli. Quella di Mrs. Potter è una storia straordinaria, un’ispirazione per tutte quelle persone che sembrano non avere il coraggio di fare ciò che amano.

Alice Turiani