Morto l’attore Ray Liotta, recitò in “Quei bravi ragazzi”

Ray Liotta è morto a 67 anni. La notizia è confermata dai media americani. L’attore di “Quei bravi ragazzi” sarebbe deceduto nel sonno mentre si trovava nella Repubblica Dominicana.

A soli 6 mesi viene adottato dalla famiglia Vidimarli-Liotta. Anche sua sorella Linda è adottata. Nel complesso, Liotta ha un fratellastro, cinque sorellastre e una sorella. Frequenta la “University of Miami” (si paga i corsi lavorando in un cimitero), dove stringe amicizia con l’attore Steven Bauer, a cui dovrà in seguito il primo ruolo importante della sua carriera cinematografica. Lavora infatti in soap opera, film tv e musical, in ruoli sempre diversi, finché nel 1986, grazie all’allora moglie di Bauer, Melanie Griffith, ottiene il ruolo di Ray Sinclair in Qualcosa di travolgente, dove interpreta il ruolo dell’ex marito psicotico e violento di Lulù, interpretata dalla stessa Griffith, e che gli frutta una nomination al Golden Globe come miglior attore non protagonista.

Quei bravi ragazzi

Dopo quest’esordio, Liotta rifiuta interpretazioni simili per accettare ruoli anche minori in commedie e thriller, quali Nick e Gino e L’uomo dei sogni. Nel 1990 Martin Scorsese lo vuole per il film Quei bravi ragazzi nel ruolo del protagonista (Henry Hill), un italo-irlandese che cerca di fare strada nella mafia americana, ruolo che lo impone su pubblico e critica e che fa apprezzare le sue doti di attore carismatico; dopo questa interpretazione, per non diventare un caratterista, sceglie ancora una volta ruoli diversi: un poliziotto maniaco in Abuso di potere, un vedovo che scrive jingle pubblicitari in Una moglie per papà, un militare ribelle in Fuga da Absolom.

il film con protagonista Ray Liotta è tratto dal romanzo “Il delitto paga bene” di Nicholas Pileggi.

Dal cinema ai videogame

Nonostante la sua popolarità sia legata soprattutto ai primi anni novanta, che lo vedono emergere come sex symbol, Liotta continua a lavorare con registi come Guy Ritchie (Revolver), Ridley Scott (Hannibal) e Ted Demme (Blow). Ha dato la voce a Tommy Vercetti, protagonista del videogioco GTA Vice City e ha inoltre dato il volto al personaggio Billy Handsome nella modalità Zombie del videogioco Call of Duty: Black Ops II. Il 12 agosto 2014 appare come protagonista nel video Lovers on the Sun di David Guetta sul canale del DJ stesso.