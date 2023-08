Morgan, “Adesso basta, devi accettare le critiche”

Morgan insulta il pubblico al Parco archeologico di Selinunte, anche facendo riferimento all’omofobia. Tutto ciò è avvenuto a chiusura della rassegna “Il Festival della Bellezza” che si è svolta nella splendida cornice del Tempio di Hera.

Il cantante era stato invitato nella bellissima cornice del tempio di Hera di Selinunte in provincia di Trapani per una lezione-concerto dal titolo “Battiato, segnali di vita e di arte”.

Qualcuno dal pubblico è intervenuto dicendo “Sei fuori tema”. Da qua, l’artista si è scatenato contro tutti minacciando anche di non proseguire il concerto.

Morgan è un grande deve accettarlo

La grandezza e la bravura di Morgan è chiara e assoluta. Quando si misura con il suo pianoforte e in generale sul palco, possibilmente senza pubblico, Morgan è decisamente un grande.

Quando va a contatto con il pubblico o in alcune occasioni pubbliche anche importanti, vedi il Festival di Sanremo, sembra perdere la testa.

Purtroppo, però i musicisti, gli artisti in genere sono costretti ad affrontare il pubblico, che a mio avviso ha assoluto diritto di critica.

Nessuno può permettersi di inveire ed offendere il pubblico, soprattutto se ha pagato il biglietto e per arrivare a Selinunte ha dovuto fare chilometri.

Gli artisti devono rispondere alle critiche con la loro arte

Gli artisti devono sempre saper rispondere con la loro musica e la loro arte.

Morgan purtroppo è recidivo e continua con questo atteggiamento distruttivo che lascia senza parole.

Morgan cita Franco Battiato, è stato da sempre vicino all’artista siciliano.

Ma, Franco Battiato ha risposto alle critiche con distanza e distacco. Ha saputo portare avanti un a propria idea musicale fino alla fine, senza offendere nessuno.

Il Festival della Bellezza si dissocia

“Il festival della bellezza si dissocia in modo molto netto e si rammarica per il turpiloquio di Morgan, che non può trovare alcuna giustificazione nel comportamento inappropriato di alcuni spettatori”.

Il Direttore del Parco lo difende, sbagliando

Il direttore del Parco, Felice Crescente, lo difende: “Ieri sera si è assistito a una disputa da leoni da tastiera, non più sui social, ma in diretta . Non è stato bello. È stato un brutto quarto d’ora.”

“Ognuno ha reagito a suo modo a una provocazione, io non giustifico le parole di Morgan, ma è stato anche aggredito pesantemente dal pubblico. – precisa il Direttore.

“La cosa grave è che abbiamo assistito a una sorta di comédie francaise, – sottolinea Felice Crescente – quando la gente andava a teatro con gli ortaggi e li tirava agli artisti che non piacevano».

Il direttore auspica “più rispetto nei confronti di questi luoghi. Preoccupano però questi comportamenti che iniziano a essere pericolosi. Noi siamo profondamente dispiaciuti per quello che è successo in quel quarto d’ora”.

Morgan si scusa su Instagram

A rigor del vero Morgan si scusa per quanto avvenuto a Selinunte. Un gesto dovuto da parte sua, ma con delle giustificazioni che troviamo inutili.

“Tutti possiamo sbagliare io ho sbagliato ad usare una in felice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse.” scrive Morgan

“Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle dei categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è dell’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente» continua Marco Castoldi, il vero nome dell’artista.

“Seppur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima, perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto».

Basta Morgan, il rischio è l’emulazione

I personaggi pubblici hanno precise responsabilità. Sollecitare lo scontro significa creare violenza, seppur verbale. Offendere poi le persone apostrofandole con parolacce e insulti omofobi è pura inciviltà.

Pertanto caro Morgan, io sono un tuo fan, ma smettila così distruggi tutto ciò di grande sai fare e che potresti donare a chi ti segue, a chi apprezza ciò che fai.

Non si può accettare che appena qualcuno metta in discussione il tuo personaggio tu vai fuori di testa. Sei un personaggio pubblico che ha un seguito e come tale puoi creare emulazione.

Sono convinto che al prossimo appuntamento dal vivo sarai oggetto di un attacco. Solo con il distacco e accettando le critiche potrai donare ciò che di buono sai fare.

Saro Trovato

© Riproduzione Riservata