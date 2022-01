“Monterossi”, su Amazon la nuova serie tratta dai libri di Alessandro Robecchi

E’ arrivata il 17 gennaio su Amazon Prime Video “Monterossi”, la nuova serie tv diretta da Roan Johnson e scritta dallo stesso regista con Davide Lantieri e Alessandro Robecchi, autore dei romanzi editi da Sellerio da cui è tratta la serie. Ad interpretare il protagonista nel ruolo di Carlo Monterossi è Fabrizio Bentivoglio.

Monterossi, la trama

La storia, tra crime e commedia, è ambientata ai giorni nostri. Una sera come tante, mentre sorseggia un bicchiere del suo whisky preferito nella sua bella casa milanese, Carlo Monterossi viene disturbato dal suono di quel videocitofono che non ne ha mai voluto sapere di funzionare. Ma alla porta, invece di un fattorino, trova un tizio col volto coperto e una pistola. Piccola. Cromata. Con un buco nero rivolto verso di lui. Iniziano così le avventure di Monterossi, da un incontro mancato con la morte, in cui viene salvato solo dal caso. È questa la chiamata del destino che lo spinge a indagare. Un po’ perché ha paura e deve capire chi lo vuole uccidere; un po’ perché è arrivato a un punto della vita in cui viene la tentazione di fare dei bilanci: l’amore è solo il ricordo di una donna che se n’è andata, il lavoro di autore tv gli porta soldi e un po’ di fama, ma molte crisi di coscienza e la voglia di andarsene. Gli restano solo l’amato Bob Dylan e un desiderio imprescindibile di giustizia. Lo stesso che muove Nadia e Oscar, i suoi due giovani aiutanti presi in prestito dal mondo della tv, e quel manipolo di piedipiatti che con il Monterossi finiranno per collaborare. Il cast Nel cast, oltre al già citato Fabrizio Bentivoglio, troviamo Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, Tommaso Ragno, Bedlù Cerchiai, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Ilir Jacellari. A Monterossi hanno partecipato anche Maria Paiato, Michele Bravi e Carla Signoris.

Monterossi, i libri da leggere

Monterossi è la nuova serie televisiva tratta dai libri di Alessandro Robecchi, scrittore e giornalista italiano nato a Milano che ha esordito nella narrativa nel 2014, con il romanzo noir “Questa non è una canzone d’amore”. Sono attualmente 8 i libri che raccontano le avventure dell’autore televisivo. La prima stagione della serie televisiva in onda su Amazon Prime Video è basata sui libri “Questa non è una canzone d’amore” (2014, Sellerio) e “Di rabbia e di vento” (2016, Sellerio).

La serie letteraria dedicata a Monterossi è composta da 8 libri. Di seguito l’ordine con cui leggere le varie opere.

“Questa non è una canzone d’amore” (2014, Sellerio)

“Dove sei stanotte” (2015, Sellerio)

“Di rabbia e di vento” (2016, Sellerio)

“Torto marcio” (2017, Sellerio)

“Follia maggiore” (2018, Sellerio)

“I tempi nuovi” (2019, Sellerio)

“I cerchi nell’acqua” (2020, Sellerio)

“Flora” (2021, edito da Sellerio)