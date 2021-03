Montalbano vince gli ascolti su Rai 1 ma il finale fa discutere i fan

Montalbano riesce a vincere sempre. Ieri sera è andato in onda su Raiuno l’ultimo episodio del commissario che registra ascolti sempre altissimi: ben 9 milioni di telespettatori con il 38,4% di Share. Nonostante la scomparsa di Camilleri, il suo eroe rimane imperturbabile e inimitabile. Il finale, però, è stato un finale “shock”, che divide i fan e fa riflettere sul personaggio interpretato da Luca Zingaretti.

Un finale shock dagli ascolti record

La puntata andata in onda lunedì 8 marzo del commissario Montalbano, ha letteralmente diviso i fan. Perché? Perché il commissario Montalbano ha vissuto una forte passione in una puntata decisiva. Si sa che il protagonista è caduto più volte in tentazione, ma l’amore per la sua Livia, è sempre stato più forte. Stavolta è diverso. Stavolta Montalbano tradisce e lo fa con il cuore. Questo fa riflettere gli spettatori che, però, regalano a Rai 1 un altro grande successo. Questo perchè Camilleri e Zingaretti, insieme ad un cast che ci accompagna da anni, hanno saputo dare vita ad un personaggio vero, fatto di passioni reali e tangibili.

L’amore che muove i fan e il commissario

Anche la storia più poliziesca e noir della serie TV, in realtà prende i tratti e i caratteri di una grande storia d’amore. La storia tra Salvo e Livia, durata per più di vent’anni, conosce la sua fine a causa di Antonia. Una figura particolare, una donna libera e forte, che cambia le carte in regola della fiction. Queso, ovviamente, ha scatenato la protesta sui social, che ha visto i fan portare avanti lo slogan “questo finale non ce lo meritavamo”. Tutto ciò, a testimonianza di come Montalbano sia una serie tv mossa da passioni umane, vere, tangibili, in cui lo spettatore si ritrova. Grazie al talento indiscutibile di Andrea Camilleri, la storia amata da tutti gli italiani, continua a vincere. Noi, non vediamo l’ora di sapere se, prima o poi, ci sarà il ritorno e la “vendetta” di Livia.

