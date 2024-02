Share on Email

“Memorie di Adriano” capolavoro letterario di Marguerite Yourcenar, che ha venduto oltre 25 milioni di copie nel mondo, diventa una serie tv.

L’annuncio arriva dalla produzione ILBE, fondata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, che ha affidato la sceneggiatura del romanzo a Francesco Piccolo vinncitore nel 2014 del Premio Strega con il romanzo-confessione “Il desiderio di essere come tutti” (Einaudi) nonché sceneggiatore de L’amica geniale, La prima cosa bella con la quale ha vinto il David di Donatello, Il capitale umano e Il traditore

Memorie di Adriano, la serie tv

La serie tv ispirata al romanzo “Memorie di Adriano” della scrittrice Marguerite Yourcenar, racconta in sei puntate l’affascinante vita dell’Uomo e dell’Imperatore Adriano: letterato, musicista, architetto, esteta.

Successore dell’Imperatore Traiano, l’imperatore illuminato Adriano (78-138 d.C.), conosciuto come uno dei cinque imperatori che governarono con giustizia viene storicamente ricordato come uno statista eccezionale e tra gli imperatori romani più colti.

Amante della libertà e della conoscenza, dal pensiero influenzato dalla filosofia filoellenica ha governato con saggezza, diplomazia e rispetto per l’umanità tanto da traghettare Roma in un lungo periodo di pace e di scoperta culturale.

Nella serie tv sarà ripercorsa l’esistenza unica e coraggiosa dell’Imperatore Adriano, attraversando il suo intenso paesaggio emotivo, alla continua conquista della libertà e di se stesso passando anche tra i labirinti della sua complessa personalità e umanità.

Contraddistinto da splendori e paure, Adriano difende il suo immenso amore per le arti per coprire la vergogna causata dal vuoto della sua giovinezza. I dolori e le tragedie, i sentimenti di profonda amicizia e il rispetto per l’umanità.

Tutti temi che verranno esplorati nella serie, offrendo uno sguardo intimo sulla complessa psicologia dell’imperatore e sul suo impatto duraturo sulla storia e sulla cultura europee.

Passato alla storia come l’Imperatore che ha cambiato il volto all’antica Roma con le sue riforme politiche tra le quali la regolamentazione della condizione degli schiavi, il divieto di sfruttamento per impieghi ritenuti disonorevoli e/o rischiosi vietando la vendita degli schiavi alle scuole per gladiatori. Ha abolito i matrimoni contratti senza il consenso della sposa.

Ricordato anche per la sua profonda storia d’amore con il giovane Antinoo, divinizzato dall’Imperatore, successivamente le sua misteriosa morte tanto da ergere in suo onore oltre a templi anche la città di Antinopoli, sulla riva del Nilo nel punto in cui era stato rinvenuto il corpo di Antinoo.

L’intervista ad Andrea Iervolino

Andrea Iervolino rientra tra i produttori cinematografici più influenti e conosciuti al mondo. Iervolino è fondatore e amministratore delegato di ILBE (Iervolino & Lady Bacardi Entertainment), società che produce opere cinematografiche, televisive e web totalmente made in Italy.

Lo abbiamo intervistato per conoscere alcune anticipazioni relative alla serie tv in lavorazione.

Come viene raccontata la vita di uno dei più grandi Imperatori?

Non possiamo dire ancora molto su questo grandissimo progetto. Sarà una serie tv in sei puntate, che metterà in scena la vita di Adriano con un linguaggio al tempo stesso innovativo e intimo.

Adriano era un leader moderno, a tratti conflittuale, dotato di una natura profondamente complessa e a tratti conflittuale. Insomma un personaggio perfetto per fare un racconto intimo sulla complessa psicologia di uno dei più importanti imperatori dell’antichità e sull’impatto duraturo che ha avuto sulla cultura occidentale.

Cosa è attualmente rinvenibile dello spirito di Adriano?

Sicuramente la sua costante ricerca della libertà e il fatto che anche i più grandi della storia, in realtà, dentro di loro, hanno affrontato problemi comuni a tutti gli esseri umani.

La sua bisessualità naturale e completa, le sue passioni controverse ed egocentriche, così come i suoi dolori e le tragedie, contribuiscono a definire il suo spirito e la sua complessa personalità. Nemmeno i migliori sono al riparo da insicurezze e paure, tutto sta nel trovare la forza di perseguire sempre i propri ideali.

Quale sarà il lavoro nella sceneggiatura di Francesco Piccolo tra la lunga lettera dell’imperatore a Marco Aurelio ovvero il romanzo della Yourcenar e la trasposizione in una serie TV?

Sono certo che Piccolo svolgerà un lavoro incredibile con questo soggetto. È uno sceneggiatore e uno scrittore in grado di trasmettere profondità ed emozioni in tantissimi modi e generi filmici sui quali ha lavorato in passato e ho piena fiducia che saprà rendere la narrazione avvincente e coinvolgente anche per un pubblico televisivo.

