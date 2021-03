Max Gazzè torna a Sanremo e omaggia Leonardo da Vinci

A tre anni dalla sua ultima partecipazione al Festival della musica italiana, in cui si era classificato sesto con il toccante brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”, Max Gazzè torna in gara con “Il farmacista” canzone che sottolinea una provocazione.

La performance della prima serata

Nessuno se lo aspettava e invece Max Gazzè ieri sera ha sorpreso tutti, partendo dal costume con cui si è presentato fino alla misteriosa band che lo ha accompagnato. Nei panni di Leonardo da Vinci, Gazzè ha cantato il suo brano che è stato aperto dalla celeberrima citazione cinematografica “Si può fare” di Frankenstein Junior. Ornato di mantello di velluto e barba lunga, il cantante si è esibito con estro, creatività e ironia. Alle sue spalle la Trifluoperazina Monstery Band composta da cartonati di grandi personaggi famosi con la Regina Elisabetta alla batteria, Marilyn Monroe ai cori, Jimi Hendrix alla chitarra, Paul McCartney al basso e Igor alle tastiere. Le sagome sono opera del fumettista e illustratore Alessandro Baronciani. La scelta di Leonardo richiama il titolo della canzone, lo scienziato e artista fu infatti il precursore del metodo scientifico moderno basato sulla sperimentazione.

La canzone “Il farmacista”

Il brano presentato quest’anno riflette la natura del cantante di essere sempre “fuori dalle righe” ed è dedicata a chi è convinto di avere sempre ragione e riempie gli altri di consigli non sempre utili. Riportiamo di seguito la prima parte del testo.

(Si può fare!)

Polvere d’amore,

Té verde due bustine

E non mi dici

Più che non ti va…

Dimetisterone,

Poi Norgestrel in fiale

Per chiuderci

Una notte

In camera!

Son tutte

Soluzioni al naturale…

Amore

Mio,

Vedrai che male

Non ti fa…

Te le ho create io,

Ma in nome

Della scienza

Per quella tua tendenza

Alla rigidità!

Trifluoperazina,

Stramonio e Pindololo…

Un pizzico

Di Secobarbital:

Somministra

Prima

Di un logorroico

Assolo

E via anche questa

Smania di parlar!

Non c’è neppure

Controindicazione

