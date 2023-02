Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, un amore tra tv e sfide superate

È morto all’età di 84 anni Maurizio Costanzo: la storia della televisione Italiana. Giornalista, conduttore, autore è stato il volto delle trasmissioni più importanti degli ultimi decenni, segnano per sempre la comunicazione televisiva.

La storia di un personaggio indimenticabile

Muore un pezzo di storia, uno di quei personaggi che hanno dell’immortale, che non puoi non conoscere, non amare. Maurizio Costanzo, all’età di 84 anni, è morto portando con sè un’eredità culturale davvero incredibile. Un lutto collettivo che ci fa unire, oggi, nel dolore di aver perso un uomo che non avrà simili. Oltre la sua brillante ed indiscutibile carriera, ricordiamo anche il rapporto indissolubile con la moglie Maria De Filippi, altro pilastro indiscusso della televisione italiana.

L’attentato e il matrimonio

Era il 14 maggio 1993 quando, a poca distanza dal Teatro Parioli di Roma, esplose un’autobomba riempita con 70 chili di tritolo. L’obiettivo era Maurizio Costanzo, impegnato contro la mafia, che stava viaggiando in auto di ritorno dal Maurizio Costanzo Show insieme a Maria, al cane e all’autista. Si salvarono tutti: “Ho avuto una paura folle. Da quel momento partì la scorta e promisi a mio padre che non sarei più salita in macchina con lui. Chiesi a Maurizio, inoltre, di non parlare più di mafia”. Il giorno dell’attentato il giornalista decise che avrebbe sposato Maria: “Perché capii una cosa fondamentale: è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”.

Così, dopo due anni di fidanzamento, Costanzo e la De Filippi si sono uniti in matrimonio il 28 agosto del 1995. Successivamente il loro rapporto è stato coronato dall’adozione di un figlio: Gabriele Costanzo. Un amore che lui aveva scelto di narrare attraverso la sicurezza provata nel pensare a Maria come la sua “ultima persona da guardare e a cui stringere la mano”

Su Fanpage.it, che riporta un’intervista rilasciata a Vanity Fair dal conduttore, leggiamo:

“Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti”

Maurizio Costanzo e la complicità con Maria De Filippi

Una coppia che, oltre a condividere la vita privata, ha condiviso anche e soprattutto un lavoro e una missione: segnare la televisione italiana, con un solco inconfondibile, che li ha resi complici fino alla fine. Un affetto, il loro, che è stato in grado di accompagnarli attraverso importantissimi step della vita. Leggiamo le sue parole:

Una grande complicità può trasformarsi in un affetto che può essere addirittura più forte: non c’è agli inizi, lo costruisci nel tempo, giorno dopo giorno. Ci avviciniamo alle nozze d’argento, se contiamo i 2 anni di fidanzamento prima del sì: non l’avrei mai creduto possibile. Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato “Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò”. Lo penso ancora. Non mi era mai successo con le mie donne precedenti. Lei gelosa di me? Non gli do motivo di esserlo, e non mi sono mai meritato una scenata. Nemmeno io lo sono. Se lo fossi, mi preoccuperei: significherebbe che qualcosa non va nella natura della nostra relazione.

L’ha sempre definita una donna unica, dal grande talento, condividendo con lei scelte ed impegni. Una coppia entrata nel nostro immaginario collettivo, in grado di farci sorridere e sognare. Facendoci capire, anche, che la stima reciproca rimane uno dei segreti maggiori per far durare un vero amore.

Gabriele, il figlio di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Nel 2002, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi hanno adottato il loro unico figlio Gabriele. Di lui, Maria De Filippi ha detto:

Che sia biologico o adottivo, un figlio è un figlio, punto. Quando adotti un figlio non è che ti arrivi in casa una persona che è già fatta in un modo e non cambia più: la verità è che, piano piano, tra te e lui succede qualcosa. Nasce un senso di appartenenza reciproco. Crescendo, tuo figlio prende da te e tu rivedi un sacco di cose tue in lui: questo viene assolutamente naturale, è molto più naturale di quanto possa sembrare vedendolo da fuori. Oggi Gabriele è una persona onesta, sincera e buona. Il suo difetto, fino a poco tempo fa, era di essere permaloso: ma sta piano piano smettendo di esserlo. Lavorando a Witty ha avuto una possibilità in più dalla vita rispetto agli altri colleghi. Ma sa che deve lavorare tanto per guadagnarsi la loro stima, per dimostrare che questa opportunità se la merita. Certo, non può parlare male del suo capo!

Una fortissima dimostrazione d’amore, questa, che ha visto la coppia unita per ben 35 anni, nonostante i 24 anni di differenza e le grandi sfide della loro vita e carriera.

Stella Grillo