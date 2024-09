Maria Montessori, al cinema il film tra femminismo e pedagogia

Il cinema ha spesso cercato di raccontare figure di donne straordinarie, pionieri che hanno sfidato le convenzioni sociali e culturali del loro tempo per aprire nuove strade. Tra queste, Maria Montessori rappresenta una delle figure più emblematiche. Il film Maria Montessori – La Nouvelle Femme, diretto dalla regista francese Léa Todorov, arriva nelle sale il 26 settembre 2024 e promette di essere un’opera carica di significato non solo sul piano storico e pedagogico, ma anche su quello sociale e femminista.

Protagonista del film è Jasmine Trinca, che offre una performance di profonda sensibilità e intensità nei panni della celebre pedagogista italiana.

Maria Montessori – La Nouvelle Femme non è solo un biopic su una delle figure più influenti del XX secolo, ma è anche un film che invita alla riflessione su temi ancora oggi attuali. Il ruolo delle donne nella società, il trattamento delle persone con disabilità e l’importanza di un’educazione inclusiva sono argomenti che trovano una profonda risonanza anche nel nostro presente.

Grazie alla regia di Léa Todorov e alla potente interpretazione di Jasmine Trinca, il film riesce a trasmettere un messaggio di speranza e di cambiamento, mostrando come le scelte di poche donne coraggiose possano influenzare il corso della storia. Montessori, con la sua visione rivoluzionaria dell’educazione e della società, ci ricorda che un mondo migliore è possibile, se siamo disposti a mettere al centro la cura, il rispetto e l’inclusione.

Maria Montessori

Trama del film

Maria Montessori – La Nouvelle Femme ci trasporta all’inizio del XX secolo, un’epoca di grandi trasformazioni politiche e sociali. La Parigi del 1900, con il suo fervore artistico e culturale, fa da sfondo a una delle protagoniste della storia, Lili d’Alengy, una cortigiana di successo. Lili è una donna sicura del proprio valore e delle proprie scelte, ma la sua vita viene sconvolta quando riemerge una parte del passato che lei aveva cercato di nascondere: sua figlia disabile, Tina. Vergognandosi di lei, Lili decide di fuggire a Roma, in cerca di un istituto che possa prendersi cura della bambina.

È qui che avviene l’incontro cruciale tra Lili e Maria Montessori. L’incontro tra queste due donne, così diverse ma entrambe determinate a trovare una propria strada in un mondo dominato dagli uomini, diventa il cuore pulsante del film. Insieme, uniscono le forze per creare un ambiente accogliente e inclusivo per i bambini più in difficoltà, mettendo in discussione le rigide concezioni della società sull’educazione e la cura dei bambini disabili.

Un’opera cinematografica femminista

Pur essendo un film che parla di educazione e del trattamento della neurodiversità, Maria Montessori – La Nouvelle Femme è, prima di tutto, un’opera sul femminismo. La figura di Maria Montessori, interpretata magistralmente da Jasmine Trinca, viene ritratta non solo come una pioniera dell’educazione moderna, ma anche come una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. In un’epoca in cui le donne erano ancora largamente escluse dalla sfera pubblica, Montessori non solo si afferma come medico e pedagogista, ma sviluppa un approccio rivoluzionario all’educazione, basato sull’osservazione dei bambini e sul rispetto delle loro individualità.

Il film sottolinea come il pensiero pedagogico di Montessori sia indissolubilmente legato alla sua visione del ruolo della donna nella società. Come dice la stessa Montessori nel film, “un mondo più aperto alle donne metterebbe l’esperienza femminile e la maternità al centro di tutto”. Questo è uno dei messaggi principali che Léa Todorov vuole trasmettere: l’idea che l’empowerment delle donne non riguarda solo la parità nei luoghi di lavoro o nelle istituzioni, ma implica anche una profonda riconsiderazione dei valori sociali, mettendo al centro l’importanza della cura, dell’educazione e della crescita dei bambini.

L’innovazione pedagogica di Maria Montessori

Oltre al suo messaggio femminista, il film esplora anche l’innovazione pedagogica di Maria Montessori, che ha rivoluzionato il modo in cui pensiamo l’educazione infantile. All’inizio del XX secolo, il trattamento dei bambini disabili era spesso intriso di pregiudizi e stereotipi. I bambini con disabilità intellettive o fisiche venivano considerati “incapaci” o “irrecuperabili” e confinati in istituti che li isolavano dalla società.

Montessori, con il suo approccio rivoluzionario, vedeva invece il potenziale in ogni bambino, indipendentemente dalle sue capacità fisiche o mentali. Creò un ambiente educativo che permettesse ai bambini di sviluppare autonomia, autostima e fiducia in se stessi, attraverso un sistema di apprendimento basato sull’osservazione, il rispetto per il ritmo individuale e l’utilizzo di materiali didattici progettati appositamente per stimolare la loro curiosità e il loro desiderio di imparare.

Il film ci mostra i primi passi di Montessori in questo campo, mettendo in luce come la sua visione sia stata profondamente influenzata dall’incontro con bambini come Tina, la figlia di Lili.

Questo incontro, seppur romanzato per esigenze cinematografiche, simboleggia la volontà di Montessori di creare un’educazione più umana, inclusiva e rispettosa delle differenze individuali.

Il cast

Il debutto alla finzione di Léa Todorov come regista è di notevole qualità. Todorov dimostra una profonda sensibilità nel trattare temi complessi come la disabilità, la maternità e il ruolo delle donne nella società. La sua regia è attenta ai dettagli e capace di costruire un racconto che intreccia sapientemente storia, psicologia e impegno sociale. Jasmine Trinca, nel ruolo di Maria Montessori, riesce a catturare la complessità della figura storica: una donna forte e determinata, ma anche capace di grande empatia e compassione. La sua interpretazione è una delle più intense della sua carriera, donando al personaggio una dignità profonda e una presenza scenica che cattura l’attenzione dello spettatore.

Accanto a lei, Lili d’Alengy è interpretata da un’attrice il cui nome è ancora da svelare, ma che promette di essere una rivelazione. Il suo personaggio, una cortigiana che vive in un mondo di lusso e apparenze, rappresenta l’altra faccia della medaglia: una donna che, nonostante il successo esteriore, è intrappolata in un ruolo che la società le ha imposto. L’incontro con Montessori diventa per lei un’occasione di crescita personale e di riscatto.

