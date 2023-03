Machos Alfa, la nuova serie tv contro gli stereotipi patriarcali

Machos Alfa è una nuova Serie Tv Netflix, un gioiello di spensieratezza e riflessione che mette al centro la questione del patriarcato e, in che modo, questo condizioni uomini e donne. Immaginate se 4 amici, dei giorni d’oggi, dovessero andare ad un corso per decostruire la loro mascolinità. Ecco, tutto parte da qui.

Una nuova serie estremamente originale

Netflix propone una nuovissima commedia spagnola su quattro amici di mezza età che affrontano la loro mascolinità tossica. Con un cast corale, “Machos Alfa” racconta quattro storie diverse su maschilismo, sessualità, fedeltà e patriarcato. La serie è intelligente e utilizza un’ambientazione moderna che non sovraccarica la trama, ad esempio, con la questione dei social media, come fanno altri show nel tentativo di essere rilevanti. Affronta le questioni con personaggi e trame credibili, nella vita quotidiana e nelle dinamiche lavorative e familiari. I personaggi e i loro problemi, infatti, risultano essere realistici senza cadere nel melodramma. Diretta da una donna, Laura Caballero, la serie è uno show leggero che non illustra in modo eccessivo il femminismo.

L’episodio pilota inizia con i quattro uomini, Luis (Fele Martínez), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) e Pedro (Fernando Gil), che partecipano a un seminario in cui si presentano con il loro nome seguito da “Sono un sessista”. Lo show passa poi a un flashback di sei mesi prima e la serie inizia a raccontare gli eventi che hanno portato i quattro amici a partecipare alla lezione sulla “decostruzione dei maiali sessisti”. Immediatamente emergono i punti di partenza delle storie dei quattro amici. Da questo momento in poi, la serie presenta gli uomini che superano ciascuno dei loro problemi personali. Grazie a un umorismo gestito con sensibilità, la serie è una visione piacevole con qualche risata occasionale che mostra con precisione cosa significhi per gli uomini (che hanno inconsciamente avuto a che fare con questi problemi di mascolinità per tutta la vita) superare i propri difetti.

Machos Alfa: Donne e uomini contro il patriarcato capitalista

Un aspetto particolarmente piacevole di Machos Alfa è che non trascura le donne della storia. Qui si vedono come gli uomini, e i loro bisogni e desideri, così come i loro rapporti con le strutture della moderna società spagnola, sono parte integrante della narrazione. La chiave è che qui nessuno è perfetto, indipendentemente dal genere, e tutti fanno quello che possono per navigare nel complesso e opprimente mondo del moderno patriarcato capitalista. Sebbene tutti i protagonisti di Machos Alfa siano scritti e interpretati bene, con una forte caratterizzazione e uno sviluppo credibile evidenti in tutto il film, è soprattutto il loro rapporto con il sistema nel suo complesso a rimanere impresso dopo la fine dello spettacolo.

La mascolinità “tradizionale” sta subendo delle battute di arresto oggettive che portano a scenari agghiaccianti, retrogradi ma anche altri più speranzosi. Lo spettacolo si assicura di rappresentare entrambi, e lo fa senza scadere in un proselitismo drammatico o in un autocompiacimento. Non ci sono davvero intuizioni rivoluzionarie o nuove, ma non ce n’è bisogno. Questa è, anzi, una rappresentazione realistica e coinvolgente di quello che viviamo tutti i giorni.

I protagonisti di Machos Alfa

Machos Alfa ha come protagonisti Gorka Otxoa nel ruolo di Santi, Fernando Gil in quello di Pedro, Raúl Tejón in quello di Raúl e Fele Martínez in quello di Luis, i quattro amici di mezza età al centro della storia, ognuno dei quali sta attraversando una propria crisi che li porta a rivalutare il proprio rapporto con il mondo. Santi ha affrontato un duro divorzio e sta cercando di orientarsi nel mondo degli appuntamenti online con l’aiuto della figlia adolescente. Pedro, un dirigente televisivo di alto livello, sta affrontando una crisi di fiducia causata dal suo licenziamento e dalla nomina di una sostituta al lavoro, per non parlare dell’improvviso successo della sua compagna come influencer. La compagna di lunga data di Raúl, un avvocato divorzista di grande successo, vuole provare una relazione aperta: un fatto che scuote il mondo di Raúl fino al midollo, e che qualcuno potrebbe considerare ironico, visto che da qualche anno ha una relazione alle spalle della compagna. Nel frattempo, l’agente di polizia di basso rango Luis deve affrontare le responsabilità di avere due figli e la tensione che questi hanno portato al suo matrimonio.

Stella Grillo